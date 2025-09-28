menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Torcida do Flamengo lota setor de visitante da Arena e vaia Hugo Souza e Matheuzinho

Rubro-negro entrou em campo para tentar ampliar a liderança no Brasileirão

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 28/09/2025
21:25
Atualizado há 0 minutos
Torcida Flamengo
imagem cameraTorcida do Flamengo na Neo Química Arena (Foto: Thiago Braga/Lance!)
A torcida do Flamengo marcou presença em peso na Neo Química Arena, neste domingo, para o duelo contra o Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde as primeiras horas da tarde, rubro-negros se reuniram nos arredores do estádio e ocuparam o setor visitante destinado à equipe carioca. O clima foi de expectativa, mas também de tensões antes da partida.

Cerca de três horas antes do início do confronto, um pequeno grupo de torcedores do Corinthians atirou pedras em flamenguistas que chegavam ao estádio. Segundo as autoridades que faziam a segurança no local, houve revide, mas a ação foi rapidamente contida. Não houve registros de feridos, tampouco prisões relacionadas ao episódio. Após o incidente isolado, o acesso dos torcedores visitantes ocorreu sem maiores problemas.

Torcedores do Corinthians e Flamengo entram em confronto nos arredores de Itaquera

Já dentro da arena, o ambiente seguiu marcado pela rivalidade. No momento em que a escalação do Corinthians foi anunciada no sistema de som, a torcida do Flamengo reagiu com vaias direcionadas a dois ex-jogadores formados na base rubro-negra: o goleiro Hugo Souza e o lateral-direito Matheuzinho, atualmente defendendo o time paulista. A cada manifestação da torcida visitante, impulsionada pelas músicas tradicionais, o sistema de som da Neo Química Arena aumentava o volume e entoava o hino do Corinthians, em uma tentativa de abafar os cânticos rivais.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A presença rubro-negra, no entanto, foi constante. Aos poucos, os espaços destinados aos visitantes foram ocupados, consolidando a chegada organizada das principais torcidas ligadas ao clube carioca. O setor ficou lotado momentos antes da bola rolar.

Após uma classificação no sufoco na Libertadores, eliminando o Estudiantes, nos pênaltis, na Argentina, o Flamengo joga para ampliar sua liderança no Brasileirão. Com a derrota do Palmeiras para o Bahia, por 1 a 0, neste domingo, o rubro-negro pode abrir qautro pontos para o Cruzeiro, segundo colocado, e cinco pontos para o Palmeiras, que tem dois jogos a menos que o rival carioca.

Bandeirão da torcida do Flamengo
Bandeirão da torcida do Flamengo antes de jogo contra o Corinthians (Foto: Thiago Braga/Lance!)

