Flamengo se impõe fora de casa e mostra força pelo título do Brasileirão

O Flamengo deu mais uma prova de força no Campeonato Brasileiro ao vencer o Corinthians por 2 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena. Depois de um primeiro tempo de apagão, em que viu o rival dominar as ações, o time rubro-negro reagiu de forma contundente na etapa final, virou o jogo e deixou São Paulo cada vez mais próximo do título nacional.

Felipe Luís trocou cinco jogadores em relação aos titulares após a classificação dramática contra o Estudiantes, pela Libertadores. A estratégia, no entanto, resultou em um Flamengo menos criativo e mais reativo durante grande parte da primeira etapa. O Corinthians aproveitou o cenário e criou as chances mais claras, sobretudo com Yuri Alberto, que desperdiçou um pênalti ao tentar uma cavadinha sobre Rossi. Minutos depois, o atacante voltou a ter grande oportunidade, mas, cara a cara com o goleiro argentino, chutou em cima e perdeu novamente a chance de abrir o placar.

Torcida do Flamengo lota setor de visitante da Arena e vaia Hugo Souza e Matheuzinho

O Flamengo até esboçou uma melhora no fim do primeiro tempo, mas sem efetividade ofensiva. A história mudou logo no início da segunda etapa, quando Yuri Alberto, em noite de altos e baixos, enfim marcou e colocou o Corinthians na frente. O gol, contudo, teve efeito contrário ao esperado pela torcida alvinegra: acordou os rubro-negros.

O empate rubro-negro veio pouco após e mostrou a qualidade técnica do setor ofensivo. Em uma linda troca de passes que envolveu quase todo o ataque, De Arrascaeta apareceu livre na área e finalizou com categoria para igualar o placar. O lance mudou o clima da partida: o Flamengo assumiu o controle da posse de bola, empurrou o Corinthians para trás e passou a rondar o gol defendido por Hugo Souza.

A virada saiu pouco depois em uma jogada que pegou toda a defesa adversária desatenta. Plata cobrou lateral com rapidez, Carrascal percebeu o vacilo e acionou Luiz Araújo dentro da área. O atacante chutou de primeira e virou o marcador, silenciando a torcida corintiana. A partir dali, com vantagem no placar, o Flamengo cadenciou o jogo e administrou a pressão final do Corinthians, que pouco ameaçou Rossi.

Nos minutos derradeiros, as cerca de três mil vozes da torcida visitante fizeram eco no estádio, calando a Neo Química Arena em uma noite que pode ter sido marcante para a trajetória rubro-negra rumo à taça.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 54 pontos, abriu quatro de vantagem para o Cruzeiro, vice-líder, e cinco para o Palmeiras, que ocupa o terceiro lugar, mas ainda tem um jogo a menos. A equipe segue firme na liderança e dá sinais cada vez mais consistentes de que o título brasileiro pode estar cada vez mais próximo da Gávea.