Carrascal mostra credencial no Flamengo, dá duas assistências e recebe elogios
Meia foi um dos melhores em campo contra o Corinthians
Carrascal, meio-campista do Flamengo, foi um dos destaques na vitória por 2 a 1 contra o Corinthians no domingo (29), pela 25ª rodada do Brasileirão. Titular na Neo Química Arena, o colombiano deu as duas assistências para os gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Com o grande desempenho, recebeu diversos elogios dos rubro-negros.
Desde sua chegada ao time carioca (meio do ano), Carrascal vem demonstrando vasto repertório. Ele já tinha entrado bem em outras partidas, inclusive balançando a rede contra o Vasco, mas teve a sua melhor atuação em São Paulo. Após a partida, o técnico Filipe Luís enalteceu o camisa 15.
- Eu vinha treinando o Carrascal durante a última semana e meia ou duas semanas nessa posição. Ele entendeu bem. Que jogador. Impressionante o jogo que ele fez. Dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros. Ainda deu duas assistências. Jogador determinante - iniciou Filipe Luís.
- Estou muito feliz pela atuação dele e a entrega, porque nessa função ele teve de correr mais do que está acostumado e ele fez. Agora é uma questão de adaptação. Nos últimos cinco ou 10 minutos teve câimbra, mas acredito que com sequência ele vai aguentar bem essa posição - completou.
Importância de Carrascal no Flamengo
O jogador colombiano disputou sete jogos com a camisa do Flamengo, dois como titular. Com o gol no clássico com o Vasco e as duas assistências contra o Corinthians, ele foi responsável, diretamente, por quatro pontos no Brasileirão. Além disso, Carrascal, na Libertadores, converteu a sua cobrança de pênalti na disputa com o Estudiantes (entrou muito bem em La Plata).
Veja os números de Carrascal contrta o Corinthians
🅰️ 2 assistências
🔑 4 passes decisivos
↗️ 2/2 passes longos certos
💨 2/2 dribles certos
💪 10/19 duelos ganhos
🔐 7 ações defensivas
