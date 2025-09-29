Carrascal mostra credencial no Flamengo, dá duas assistências e recebe elogios

Carrascal, meio-campista do Flamengo, foi um dos destaques na vitória por 2 a 1 contra o Corinthians no domingo (29), pela 25ª rodada do Brasileirão. Titular na Neo Química Arena, o colombiano deu as duas assistências para os gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Com o grande desempenho, recebeu diversos elogios dos rubro-negros.

Desde sua chegada ao time carioca (meio do ano), Carrascal vem demonstrando vasto repertório. Ele já tinha entrado bem em outras partidas, inclusive balançando a rede contra o Vasco, mas teve a sua melhor atuação em São Paulo. Após a partida, o técnico Filipe Luís enalteceu o camisa 15.

- Eu vinha treinando o Carrascal durante a última semana e meia ou duas semanas nessa posição. Ele entendeu bem. Que jogador. Impressionante o jogo que ele fez. Dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros. Ainda deu duas assistências. Jogador determinante - iniciou Filipe Luís.

Carrascal comemora gol do Flamengo com Arrascaeta (Foto: Divulgação/Flamengo)

- Estou muito feliz pela atuação dele e a entrega, porque nessa função ele teve de correr mais do que está acostumado e ele fez. Agora é uma questão de adaptação. Nos últimos cinco ou 10 minutos teve câimbra, mas acredito que com sequência ele vai aguentar bem essa posição - completou.

Importância de Carrascal no Flamengo

O jogador colombiano disputou sete jogos com a camisa do Flamengo, dois como titular. Com o gol no clássico com o Vasco e as duas assistências contra o Corinthians, ele foi responsável, diretamente, por quatro pontos no Brasileirão. Além disso, Carrascal, na Libertadores, converteu a sua cobrança de pênalti na disputa com o Estudiantes (entrou muito bem em La Plata).

Veja os números de Carrascal contrta o Corinthians

🅰️ 2 assistências

🔑 4 passes decisivos

↗️ 2/2 passes longos certos

💨 2/2 dribles certos

💪 10/19 duelos ganhos

🔐 7 ações defensivas

