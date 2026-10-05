O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (5), no Ninho do Urubu. Ainda com as ausências dos convocados, o técnico Jardim iniciou a preparação para a partida contra o Santos, que será na próxima quinta-feira.

Pedro e Samuel Lino, que estiveram com a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Austrália (2x) e a Índia, se reapresentarão na terça-feira. Contra os indianos, Pedro marcou um gol, enquanto Samuel Lino balançou as redes duas vezes. De volta, a dupla fica à disposição para o jogo contra o Santos.

continua após a publicidade

Anthony Valencia e Varela seguem com suas seleções e, com isso, também não treinaram nesta segunda-feira. O equatoriano, inclusive, foi titular no amistoso do Equador nesta segunda, no qual deu uma assistência e desperdiçou uma cobrança de pênalti. Ele tem retorno ao Brasil previsto para os próximos dias.

Já Varela ainda entra em campo pelo Uruguai. Nesta terça-feira, a Celeste encara a Índia às 11h (de Brasília). Vale destacar que Arrascaeta, que também foi convocado para a seleção sul-americana, fraturou o punho no amistoso contra a Coreia do Sul e deve ficar fora dos jogos por pelo menos seis meses.

continua após a publicidade

Enquanto Pedro e Samuel Lino se reapresentam na terça-feira, Varela e Valencia voltam ao Ninho do Urubu apenas na quarta-feira.

Confira o cronograma do Flamengo dessa semana

Data Horário Atividade Local Segunda-feira (05/10) 10h Treino CT George Helal Terça-feira (06/10) 10h Treino CT George Helal Quarta-feira (07/10) 11h Treino CT George Helal Quarta-feira (07/10) 16h Voo GIG / GRU Quinta-feira (08/10) 19h30 Santos x Flamengo Vila Belmiro Sexta-feira (09/10) 1h30 Voo GRU / GIG Sexta-feira (09/10) 11h30 Treino CT George Helal Sábado (10/10) 16h Treino CT George Helal Domingo (11/10) 17h30 Flamengo x Fluminense Maracanã

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho (Foto: Divulgação/Flamengo)

Próximo jogo do Flamengo

A primeira partida após a Data Fifa será na quinta-feira, quando a equipe de Leonardo Jardim encara o Santos, na Vila Belmiro. A partida será às 19h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.