Flamengo se reapresenta sem convocados e inicia preparação para pegar o Santos
Pedro e Lino se reapresentam na terça, enquanto Varela e Valencia voltam apenas na quarta
O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (5), no Ninho do Urubu. Ainda com as ausências dos convocados, o técnico Jardim iniciou a preparação para a partida contra o Santos, que será na próxima quinta-feira.
Pedro e Samuel Lino, que estiveram com a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Austrália (2x) e a Índia, se reapresentarão na terça-feira. Contra os indianos, Pedro marcou um gol, enquanto Samuel Lino balançou as redes duas vezes. De volta, a dupla fica à disposição para o jogo contra o Santos.
Anthony Valencia e Varela seguem com suas seleções e, com isso, também não treinaram nesta segunda-feira. O equatoriano, inclusive, foi titular no amistoso do Equador nesta segunda, no qual deu uma assistência e desperdiçou uma cobrança de pênalti. Ele tem retorno ao Brasil previsto para os próximos dias.
Já Varela ainda entra em campo pelo Uruguai. Nesta terça-feira, a Celeste encara a Índia às 11h (de Brasília). Vale destacar que Arrascaeta, que também foi convocado para a seleção sul-americana, fraturou o punho no amistoso contra a Coreia do Sul e deve ficar fora dos jogos por pelo menos seis meses.
Enquanto Pedro e Samuel Lino se reapresentam na terça-feira, Varela e Valencia voltam ao Ninho do Urubu apenas na quarta-feira.
Confira o cronograma do Flamengo dessa semana
|Data
|Horário
|Atividade
|Local
Segunda-feira (05/10)
10h
Treino
CT George Helal
Terça-feira (06/10)
10h
Treino
CT George Helal
Quarta-feira (07/10)
11h
Treino
CT George Helal
Quarta-feira (07/10)
16h
Voo
GIG / GRU
Quinta-feira (08/10)
19h30
Santos x Flamengo
Vila Belmiro
Sexta-feira (09/10)
1h30
Voo
GRU / GIG
Sexta-feira (09/10)
11h30
Treino
CT George Helal
Sábado (10/10)
16h
Treino
CT George Helal
Domingo (11/10)
17h30
Flamengo x Fluminense
Maracanã
Próximo jogo do Flamengo
A primeira partida após a Data Fifa será na quinta-feira, quando a equipe de Leonardo Jardim encara o Santos, na Vila Belmiro. A partida será às 19h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Flamengo
Anthony Valencia, do Flamengo, dá assistência pelo Equador, mas desperdiça pênaltiHá 2 horas
Futebol Nacional
Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data FifaHá 3 horas
Futebol Nacional
Brasileirão de volta: veja as chances de título e rebaixamento do seu clubeHá 4 horas
Flamengo
Opinião: Melhor jogador do Brasil, Samuel Lino volta ainda maior ao Flamengo sem ArrascaetaHá 6 horas
Fora de Campo
Eleições 2026: saiba os times do coração dos governadores eleitosHá 7 horas
Futebol Internacional
Ex-Flamengo e Palmeiras, Lázaro faz dois gols na ArábiaHá 16 horas
Mais LANCE!