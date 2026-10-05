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Flamengo se reapresenta sem convocados e inicia preparação para pegar o Santos

Pedro e Lino se reapresentam na terça, enquanto Varela e Valencia voltam apenas na quarta

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 13:53
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Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho
Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (5), no Ninho do Urubu. Ainda com as ausências dos convocados, o técnico Jardim iniciou a preparação para a partida contra o Santos, que será na próxima quinta-feira.

Pedro e Samuel Lino, que estiveram com a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Austrália (2x) e a Índia, se reapresentarão na terça-feira. Contra os indianos, Pedro marcou um gol, enquanto Samuel Lino balançou as redes duas vezes. De volta, a dupla fica à disposição para o jogo contra o Santos.

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Anthony Valencia e Varela seguem com suas seleções e, com isso, também não treinaram nesta segunda-feira. O equatoriano, inclusive, foi titular no amistoso do Equador nesta segunda, no qual deu uma assistência e desperdiçou uma cobrança de pênalti. Ele tem retorno ao Brasil previsto para os próximos dias.

Já Varela ainda entra em campo pelo Uruguai. Nesta terça-feira, a Celeste encara a Índia às 11h (de Brasília). Vale destacar que Arrascaeta, que também foi convocado para a seleção sul-americana, fraturou o punho no amistoso contra a Coreia do Sul e deve ficar fora dos jogos por pelo menos seis meses.

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Enquanto Pedro e Samuel Lino se reapresentam na terça-feira, Varela e Valencia voltam ao Ninho do Urubu apenas na quarta-feira.

Confira o cronograma do Flamengo dessa semana

DataHorárioAtividadeLocal

Segunda-feira (05/10)

10h

Treino

CT George Helal

Terça-feira (06/10)

10h

Treino

CT George Helal

Quarta-feira (07/10)

11h

Treino

CT George Helal

Quarta-feira (07/10)

16h

Voo

GIG / GRU

Quinta-feira (08/10)

19h30

Santos x Flamengo

Vila Belmiro

Sexta-feira (09/10)

1h30

Voo

GRU / GIG

Sexta-feira (09/10)

11h30

Treino

CT George Helal

Sábado (10/10)

16h

Treino

CT George Helal

Domingo (11/10)

17h30

Flamengo x Fluminense

Maracanã

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho
Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho (Foto: Divulgação/Flamengo)

Próximo jogo do Flamengo

A primeira partida após a Data Fifa será na quinta-feira, quando a equipe de Leonardo Jardim encara o Santos, na Vila Belmiro. A partida será às 19h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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Até então, nada foi divulgado oficialmente (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

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