Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo publicou, no início da noite desta segunda-feira (11), uma nota de repúdio aos atos violentos na Arena MRV, em Belo Horizonte, durante o jogo de volta da final da Copa do Brasil. Lamentando o "cenário de guerra", o clube carioca cobrou medidas urgentes das autoridades.

- Infelizmente, o cenário de guerra visto ontem não é uma novidade em jogos realizados em Belo Horizonte, contra a equipe do Atlético Mineiro. A rivalidade entre as equipes, que deveria ficar restrita ao ambiente desportivo, de forma salutar, extrapolou a barreira do razoável, de modo que as autoridades (Ministério Público, Órgãos de Segurança Pública, Superior Tribunal de Justiça Deportiva, Confederação Brasileira de Futebol, dentre outros) precisam e devem tomar medidas urgentes - diz trecho da nota rubro-negra.

Confusão antes, durante e após o jogo na Arena MRV

O cenário caótico na Arena MRV começou antes mesmo de a bola rolar, no setor visitante. Afinal, rubro-negros encontraram dificuldades para entrar no estádio. Já na parte interna, muitos reclamaram do forte cheiro do spray de pimenta, utilizado para conter uma invasão no mesmo setor.

Durante a partida, objetos foram atirados na direção dos jogadores do time carioca, principalmente na comemoração do gol de Gonzalo Plata. Uma bomba, aliás, explodiu perto do equatoriano e de Gabigol.

Raphael Claus observa confusão na Arena MRV na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Já durante a comemoração do título, atleticanos entraram em confronto com a polícia e com seguranças do estádio. Alguns homens chegaram a invadir o gramado, mas foram detidos.