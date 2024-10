Multas de Hugo Souza no Corinthians podem ultrapassar valor de empréstimo

A negativa do Flamengo se baseia no não cumprimento do contrato existente com a Brax, visto que o Corinthians já está comprometido com a dívida do lateral. Se não houver um acordo sobre a transferência, o clube paulista terá que pagar uma multa de R$ 500 mil para que o goleiro possa atuar no próximo domingo (20), no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.