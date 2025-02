A vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o Botafogo, pela final da SuperCopa Rei, agradou mas não satisfez o comentarista Mauro Cezar. Em sua coluna para o portal “UOL”, o jornalista ligou o alerta para o time de Filipe Luís e alertou que “ainda é pouco” para a temporada.

- O Flamengo foi realmente "pressionante", como ele mesmo diz. E teve o brilho decisivo de Luiz Araújo no terceiro gol. Ainda é cedo, ainda é pouco, mas foi um sinal positivo inequívoco - escreveu.

Como foi Flamengo 3 x 1 Botafogo - Supercopa do Brasil

Com show de Bruno Henrique, o Flamengo bateu o Botafogo por 3 a 1 no Mangueirão, em Belém, na tarde deste domingo (2), e conquistou pela terceira vez o título da Supercopa do Brasil, agora chamada Supercopa Rei. O atacante rubro-negro marcou dois gols ainda no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo anotou o terceiro na reta final. No fim do jogo, Patrick de Paula descontou para o Glorioso.

Lucas Halter, por outro lado, colecionou erros crucias na partida. O camisa 3 foi o responsável por realizar o pênalti em cima de Bruno Henrique, do Flamengo, no primeiro tempo. A penalidade foi convertida pelo próprio camisa 27 do rubro-negro e iniciou a vitória do clube.

Posteriormente, o zagueiro do Glorioso também falhou no terceiro e gol do Flamengo. No lance, ele é desarmado no setor defensivo pelo atacante Luiz Araújo, que aproveitou o erro na saída de bola do Alvinegro para balançar as redes.

Flamengo ergeu a taça da SuperCopa Rei após vencer Botafogo com tranquilidade (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Bruno Henrique foi o destaque

Com o título da Supercopa do Brasil de 2025, Bruno Henrique se tornou o jogador com mais conquistas na história do Flamengo. Ele alcançou determinado posto ao lado do meia Arrascaeta. Ambos os atletas conquistaram 14 títulos com o clube carioca. Os dois superaram a antiga marca de Zico, Júnior e Gabigol, que levantaram 13 taças com o Rubro-Negro.