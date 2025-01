Mesmo longe do Flamengo após a posse de BAP, Marcos Braz segue tendo seu nome ligado ao clube. Desta vez, o ex-VP rubro-negro foi citado por um torcedor devido à eliminação da equipe na Copinha. No entanto, a situação piorou após o jornalista Venê Casagrande tecer duras críticas ao ex-dirigente.

continua após a publicidade

➡️Copinha: Flamengo perde para o Red Bull Bragantino e está eliminado

Braz respondeu à mensagem do torcedor, que afirmava que a base do Flamengo tinha a cara do ex-presidente, Rodolfo Landim, e do ex-VP. "Só da vexame", escreveu. O político, entretanto, relembrou os títulos conquistados pelo sub-20. "Campeão da Libertadores Sub 20 e Campeão do Mundo Sub 20".

Marcos Braz responde internauta após eliminação do Flamengo na Copinha (Foto: Reprodução/X)

Com a resposta, Venê aproveitou o espaço para questionar sobre jogadores revelados pela base rubro-negra, citando o exemplo do Palmeiras, principal rival do Flamengo no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

"E quantos jogadores revelados? Afinal isso é o mais importante. Vamos pegar o exemplo do Palmeiras, principal rival do Flamengo no futebol brasileiro. Olha quantos jogadores revelaram e quanto estão faturando com esses jogadores dentro e fora de campo. O que está acontecendo com a base nesse começo de 2025 é reflexo do trabalho de vocês ainda, que por sinal foi fraco, embora tenha vencido esses títulos mencionados", escreveu o jornalista.

Venê Casagrande retruca fala de Marcos Braz (Foto: Reprodução/X)

Pouco tempo depois, Braz retrucou com uma série de matérias publicadas sobre o Flamengo ser o time que mais formou atletas da Série A em 2024, 2023 e 2022.

continua após a publicidade

Marcos Braz responde Venê Casagrande sobre formação da base (Foto: Reprodução)

Venê, no entanto, questionou sobre a quantia recebida nas negociações feitas e ainda provocou Marcos Braz afirmando que ele não é mais dirigente, nem vereador.

"E quanto o Flamengo ganhou com isso? Pouco. Bem pouco. Vai curtir as férias, Marcos Braz. Não é mais dirigente e nem Vereador. Abraços".