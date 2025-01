Evertton Araújo, do Flamengo, concedeu coletiva de imprensa nesta terça-feira (15), durante a pré-temporada do time carioca nos Estados Unidos. O meia, que se destacou com a camisa rubro-negra na reta final de 2024, ressaltou a parceria com Gerson, um dos líderes do elenco. Além disso, comentou a competitividade que tem na posição no elenco.

- Nossa relação é muito boa, Gerson é um ídolo para mim. Procuro sempre escutar e estar perto dele para aprender cada dia mais. Muito gratificante estar perto dele. Às vezes me dá conselhos, às vezes puxa orelha (risos). Vou dar meu melhor pelo Flamengo. Tem o Allan, o Erick. Todos têm que estar preparados para jogar. Que possamos dar nosso melhor e conquistar muitos títulos - detalhou.

Durante o treinamento do Flamengo na segunda-feira, Gerson deu orientações ao colega de equipe. Everrton e o Coringa possuem uma amizade que ultrapassa as linhas do campo. Em outras ocasiões, o Garoto do Ninho já destacou a importância do jogador na sua carreira.

Gerson orientando Evertton Araújo durante treino do Flamengo (Foto: Reprodução/Flazoeiro)

Importância da pré-temporada

Durante a conversa com os jornalistas, Evertton Araújo relembrou que em 2024 ficou no Rio de Janeiro para disputar as primeiras partidas do Carioca, enquanto o elenco principal estava nos Estados Unidos para a pré-temporada. Nesse sentido, reforçou a importância deste período de preparação.

- Está sendo muito bom. Estrutura boa, na academia, no campo. Nunca tinha visto nada igual. É algo muito maneiro e bonito de se ver. Estou muito feliz. Espero que a temporada seja boa para a gente. Tudo é fruto de muito trabalho - iniciou.

- Ano passado estava no Carioca, e hoje estou aqui. Muito feliz de estar fazendo minha primeira pré-temporada aqui nos Estados Unidos. Desejo força para os meninos lá no Carioca, perderam o primeiro jogo, mas começo de temporada é assim. Estamos passando energia positiva. Espero que essa temporada seja muito boa. Todos que puderem me passar coisas para eu crescer eu vou escutar - completou o jovem.

