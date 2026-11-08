Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Flamengo planeja usar Data Fifa para recuperar lesionados e aliviar desgaste físico do elenco

Pausa de quase duas semanas será importante para recuperar Alex Sandro, Paquetá e Danilo

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google

O Flamengo pretende aproveitar o período sem jogos durante a Data Fifa para recuperar jogadores lesionados e aliviar o desgaste físico de atletas importantes do elenco. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, no dia 4 de novembro, o Rubro-Negro só voltará a campo no dia 18, contra o Athletico, no Maracanã. O intervalo será fundamental para o técnico Leonardo Jardim ter mais opções à disposição na reta final da temporada.

Entre os jogadores que estão no departamento médico, Alex Sandro é quem apresenta o cenário mais animador. O lateral-esquerdo se recupera de um edema na coxa esquerda e já vinha realizando atividades no campo. Existe a possibilidade de que ele esteja disponível para o compromisso contra o Furacão.

continua após a publicidade

A situação de Lucas Paquetá também é acompanhada com otimismo, embora o clube adote mais cautela. O meia trata uma lesão leve no joelho esquerdo, e o período sem partidas será importante para avançar na recuperação. Internamente, há expectativa de que ele consiga ser relacionado para o duelo do dia 18.

Lucas Paquetá em Flamengo x Estudiantes
Paquetá em campo pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Danilo, por sua vez, tem o retorno mais incerto do trio. O zagueiro sofreu fraturas no rosto em outubro, passou por cirurgia e, neste momento, realiza atividades físicas. O Flamengo acompanha a evolução diariamente para avaliar quando o defensor terá condições de voltar aos trabalhos com o restante do elenco.

continua após a publicidade

Após a vitória sobre o Grêmio, Leonardo Jardim falou sobre a expectativa de contar com os jogadores durante a Data Fifa. Em resposta à reportagem do Lance!, o treinador explicou que espera uma evolução nos próximos dias.

— Acredito que, nesta Data Fifa, ainda não vão começar nesta semana. Acredito que, por volta do dia 10 a 12, comecem a treinar. Mas, até lá, ainda temos que esperar e ver a evolução deles dentro da semana. Gostaria de tê-los daqui a uma semana para treiná-los e preparar o jogo contra o Athletico — disse Jardim.

Flamengo também mira recuperação física de jogadores fadigados

A outra prioridade da comissão técnica será recuperar atletas que apresentaram sinais de desgaste físico nas últimas partidas. Depois do triunfo sobre o Grêmio, Jardim explicou a queda de rendimento da equipe no segundo tempo e relacionou a situação à necessidade de preservar jogadores que estavam fadigados.

continua após a publicidade

Carrascal e Ayrton Lucas foram citados como exemplos desse cenário. Com a pausa no calendário, o elenco terá mais tempo para descansar e recuperar as condições físicas. O período também permitirá à comissão técnica aprimorar aspectos táticos, mas o controle da carga dos atletas aparece como uma das principais preocupações.

Flamengo monitora Arrascaeta na seleção

Outro jogador monitorado de perto é Arrascaeta. O meia está com a seleção uruguaia nesta Data Fifa, mas o Flamengo acompanha seu desgaste e trabalha com a possibilidade de contar com ele logo após o primeiro compromisso da equipe nacional.

continua após a publicidade

O Uruguai enfrentará a Argentina no dia 13 de novembro, em Buenos Aires, e a República Dominicana no dia 17, em Maldonado. O Flamengo, por sua vez, encara o Athletico no dia seguinte. Diante da proximidade entre as partidas, existe a possibilidade de que os jogadores sejam liberados do segundo amistoso.

Arrascaeta comemora gol do Uruguai em amistoso na Data Fifa
Arrascaeta comemora gol do Uruguai em amistoso (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

No caso de Arrascaeta, há ainda outro compromisso importante no calendário: o meia tem uma homenagem prevista para o dia 15 de novembro, aniversário do Flamengo, quando deve receber um busto na Gávea. A prioridade do clube, porém, é ter o camisa 10 em condições de participar do confronto com o Athletico.

continua após a publicidade

Veja os jogos do Flamengo até o fim do Brasileirão

  • 35ª rodada – Flamengo x Athletico-PR 🏠
  • 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo ✈️
  • 37ª rodada – Coritiba x Flamengo ✈️
  • 38ª rodada – Flamengo x Chapecoense 🏠

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Kaio Jorge comemora gol contra o Bahia, levantando o braço direito, com torcedores ao fundo.

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à fala de Kaio Jorge: 'É nítido'

Há 1 hora
Lucas Paquetá, Neymar e Danilo conversam no banco de reservas do Brasil durante amistoos contra o Panamá

Flamengo

Paquetá fala sobre Neymar no Flamengo e revela bastidor de entrada no craque

Há 15 horas
Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino

Flamengo

Varela relembra início difícil e revela o que mudou sua trajetória no Flamengo

Há 20 horas
Elenco do Flamengo comemorando gol

Flamengo

Veja datas e horários dos quatro jogos que restam para o Flamengo no Brasileirão

Há 20 horas
Gabigol com a camisa do Corinthians

Corinthians

Gabigol explica polêmica com camisa do Corinthians e revela bastidor

Há 21 horas
Bola do Brasileirão da edição de 2026

Futebol Nacional

Chances no Brasileirão: Fluminense e Cruzeiro próximos da vaga na Libertadores; Flamengo amplia vantagem pela taça

Há 21 horas
Mais LANCE!
Danilo e Cristiano Ronaldo da Juventus celebram juntos no campo.

Danilo, do Flamengo, revela bastidores com Cristiano Ronaldo e relembra cobranças

Jogadores do Flamengo fazem aquecimento antes do confronto contra o Grêmio.

Elenco do Flamengo ganha folga antes de sequência decisiva na temporada

Jogadores de Flamengo e Vasco pelo Carioca Sub-20

Flamengo desperdiça pênalti e empata com Vasco na semifinal do Carioca Sub-20

Ederson - Flamengo

Ederson, ex-Flamengo, revela recidiva de câncer diagnosticado em 2017; entenda

Matheus Thuler no Vissel Kobe

Ex-Flamengo, Matheus Thuler vive grande fase no Japão e mantém sequência

O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja

Montagem-Léo-Pereira-e-Karoline

Karoline Lima anuncia fim do relacionamento com Léo Pereira, do Flamengo

Ex-segurança do Flamengo

Ex-segurança vence ação contra o Flamengo e receberá R$ 580 mil e pensão vitalícia

Com um jogador a mais, o Palmeiras venceu o Flamengo 3 x 0 no Maracanã

Flamengo não está sozinho no topo; veja quanto Palmeiras investiu em reforços

Gabigol com a camisa do Flamengo

Gabigol se declara ao Flamengo e lembra expectativa de jogar com Neymar no Rubro-Negro

Camisa em homenagem ao Bruno Henrique

Flamengo lança camisa especial em homenagem a Bruno Henrique no mês da Consciência Negra

Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo, em campo lotado, levantando os braços.

Flamengo pode ser campeão do Brasileirão contra o Palmeiras? Veja os cenários

Varela, Arrascaeta e De la Cruz, do Flamengo, com a seleção do Uruguai

Convocado pelo Uruguai, trio do Flamengo pode ser liberado antes do fim da Data Fifa