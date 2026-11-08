O Flamengo pretende aproveitar o período sem jogos durante a Data Fifa para recuperar jogadores lesionados e aliviar o desgaste físico de atletas importantes do elenco. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, no dia 4 de novembro, o Rubro-Negro só voltará a campo no dia 18, contra o Athletico, no Maracanã. O intervalo será fundamental para o técnico Leonardo Jardim ter mais opções à disposição na reta final da temporada.

Entre os jogadores que estão no departamento médico, Alex Sandro é quem apresenta o cenário mais animador. O lateral-esquerdo se recupera de um edema na coxa esquerda e já vinha realizando atividades no campo. Existe a possibilidade de que ele esteja disponível para o compromisso contra o Furacão.

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A situação de Lucas Paquetá também é acompanhada com otimismo, embora o clube adote mais cautela. O meia trata uma lesão leve no joelho esquerdo, e o período sem partidas será importante para avançar na recuperação. Internamente, há expectativa de que ele consiga ser relacionado para o duelo do dia 18.

Paquetá em campo pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Danilo, por sua vez, tem o retorno mais incerto do trio. O zagueiro sofreu fraturas no rosto em outubro, passou por cirurgia e, neste momento, realiza atividades físicas. O Flamengo acompanha a evolução diariamente para avaliar quando o defensor terá condições de voltar aos trabalhos com o restante do elenco.

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Após a vitória sobre o Grêmio, Leonardo Jardim falou sobre a expectativa de contar com os jogadores durante a Data Fifa. Em resposta à reportagem do Lance!, o treinador explicou que espera uma evolução nos próximos dias.

— Acredito que, nesta Data Fifa, ainda não vão começar nesta semana. Acredito que, por volta do dia 10 a 12, comecem a treinar. Mas, até lá, ainda temos que esperar e ver a evolução deles dentro da semana. Gostaria de tê-los daqui a uma semana para treiná-los e preparar o jogo contra o Athletico — disse Jardim.

Flamengo também mira recuperação física de jogadores fadigados

A outra prioridade da comissão técnica será recuperar atletas que apresentaram sinais de desgaste físico nas últimas partidas. Depois do triunfo sobre o Grêmio, Jardim explicou a queda de rendimento da equipe no segundo tempo e relacionou a situação à necessidade de preservar jogadores que estavam fadigados.

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Carrascal e Ayrton Lucas foram citados como exemplos desse cenário. Com a pausa no calendário, o elenco terá mais tempo para descansar e recuperar as condições físicas. O período também permitirá à comissão técnica aprimorar aspectos táticos, mas o controle da carga dos atletas aparece como uma das principais preocupações.

Flamengo monitora Arrascaeta na seleção

Outro jogador monitorado de perto é Arrascaeta. O meia está com a seleção uruguaia nesta Data Fifa, mas o Flamengo acompanha seu desgaste e trabalha com a possibilidade de contar com ele logo após o primeiro compromisso da equipe nacional.

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O Uruguai enfrentará a Argentina no dia 13 de novembro, em Buenos Aires, e a República Dominicana no dia 17, em Maldonado. O Flamengo, por sua vez, encara o Athletico no dia seguinte. Diante da proximidade entre as partidas, existe a possibilidade de que os jogadores sejam liberados do segundo amistoso.

Arrascaeta comemora gol do Uruguai em amistoso (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

No caso de Arrascaeta, há ainda outro compromisso importante no calendário: o meia tem uma homenagem prevista para o dia 15 de novembro, aniversário do Flamengo, quando deve receber um busto na Gávea. A prioridade do clube, porém, é ter o camisa 10 em condições de participar do confronto com o Athletico.

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Veja os jogos do Flamengo até o fim do Brasileirão

35ª rodada – Flamengo x Athletico-PR 🏠

36ª rodada – Palmeiras x Flamengo ✈️

37ª rodada – Coritiba x Flamengo ✈️

38ª rodada – Flamengo x Chapecoense 🏠

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