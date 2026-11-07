Companheiros durante anos na Seleção Brasileira, Paquetá e Neymar voltaram a se encontrar em campo, mas em lados opostos. Jogadores de Flamengo e Santos, respectivamente, os dois já se enfrentaram pelo Brasileirão e, inclusive, protagonizaram momentos curiosos. Mas será que Paquetá e Neymar podem voltar a jogar juntos? Para o camisa 11 rubro-negro, o caminho mais fácil para isso acontecer seria o craque do Peixe se transferir para o Rio de Janeiro.

— Sou Mengão. É mais fácil o Ney vir para cá — disse Paquetá, em conversa com o influenciador Juninho Manella.

Neymar e Lucas Paquetá jogando altinha (Foto: Reprodução)

Entrada de Paquetá em Neymar: meia revela bastidor de lance na Vila

No último encontro entre as equipes, no empate por 2 a 2 na Vila Belmiro, uma entrada de Paquetá em Neymar viralizou, principalmente pela reação do jogador do Peixe. Segundo o meia rubro-negro, Neymar foi "murchando" ao perceber quem havia cometido a falta.

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— Dei uma pancada nele, ele achou que fosse uma tesoura. Ele levantou bravo, mas, quando me viu, foi murchando. Aí falou: "Pô, que isso?". Então respondi: "Olha para mim, você acha que eu vou te machucar?". Depois, ele me abraçou e a conversa terminou — contou.

Lucas Paquetá comete falta em Neymar em Santos x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Paquetá revela nervosismo em pênalti na Libertadores

Paquetá foi um dos jogadores do Flamengo que desperdiçaram cobranças na semifinal da Libertadores contra o Estudiantes. No jogo de volta, as penalidades sacramentaram a eliminação do time carioca. Segundo o meia, ele estava, sim, um pouco nervoso, principalmente por causa do estilo de sua cobrança.

— Acho que eu defino antes, escolho o lado. Eu espero o goleiro se definir, mas é difícil, é uma batida difícil. Tem que ter calma e esperar até o final, e acabei... A gente fica com vontade de fazer o gol logo, óbvio. Mas, às vezes, dá errado. É continuar treinando e melhorar — falou Paquetá.

Paquetá após pênalti perdido (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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