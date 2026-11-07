Elenco do Flamengo ganha folga antes de sequência decisiva na temporada
Rubro-Negro terá três dias de descanso antes de iniciar a preparação para enfrentar o Athletico
O elenco do Flamengo recebeu três dias de folga neste início da Data Fifa. O período de descanso acontece após uma sequência importante do time carioca, que conquistou vitórias, mas também antecede uma série de jogos decisivos na temporada. O plantel rubro-negro se reapresenta na segunda-feira, quando inicia a preparação para a partida contra o Athletico, no Maracanã, no dia 18 de novembro.
Em outubro, o Flamengo disputou sete jogos, com quatro vitórias e três empates. No Brasileirão, o time de Leonardo Jardim fez bonito. Com vitórias sobre Fluminense, Bahia, Atlético-MG e Vasco, além de um empate com o Santos, o Rubro-Negro seguiu na liderança da tabela, com 87,2% de chances de conquistar a taça.
Já na Libertadores, não perdeu no tempo regulamentar. No entanto, após dois empates sem gols com o Estudiantes, o time levou a pior na disputa por pênaltis, no Maracanã, e foi eliminado.
Antes da pausa para a Data Fifa, o Flamengo ainda recebeu o Grêmio no Maracanã, já em novembro, e venceu por 3 a 1.
Sequência importante pela frente
Com o título do Brasileirão em disputa e a competição na reta final, o Flamengo terá quatro jogos decisivos em 15 dias. O primeiro será contra o Athletico, em casa. Depois, encara uma sequência de duas partidas fora de casa, contra Palmeiras e Coritiba. O primeiro duelo será um confronto direto pelo título. Por fim, encerra sua participação no torneio contra a Chapecoense, no Rio de Janeiro.
Jogos do Flamengo na reta final do Brasileirão
- 35ª rodada – Flamengo x Athletico 🏠
- 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo ✈️
- 37ª rodada – Coritiba x Flamengo ✈️
- 38ª rodada – Flamengo x Chapecoense 🏠
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