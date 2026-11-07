A trajetória de Guillermo Varela no Flamengo passou por momentos de dificuldade até chegar à consagração. Depois de um começo sem tanto destaque, o lateral uruguaio conquistou espaço, ganhou a confiança da torcida e teve atuação de destaque na final da Libertadores contra o Palmeiras, em Lima. Em entrevista à "Flamengo TV", o jogador relembrou o caminho percorrido no clube e destacou a importância da renovação de contrato, além de contar os bastidores da conquista.

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Ao falar sobre sua permanência no Rubro-Negro, Varela demonstrou gratidão pela confiança recebida. O uruguaio destacou que a renovação, concretizada no ano passado, teve um significado especial em sua trajetória.

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— Sempre falo para meus amigos e familiares: meu maior passo não foi chegar ao Flamengo, foi renovar. O Flamengo querer renovar comigo ano passado foi um presente — disse Varela.

O lateral também comentou sobre as dificuldades enfrentadas desde sua chegada ao clube e como os acontecimentos ao longo do caminho contribuíram para o momento em que vive atualmente.

— Tudo o que aconteceu aqui no clube, o começo que não foi tão bem, coisas que aconteceram no caminho... tudo o que aconteceu para chegar até onde cheguei — avaliou.

Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Varela destaca força da torcida do Flamengo

O uruguaio também apontou a torcida como um dos grandes diferenciais do Flamengo. Varela destacou a pressão criada no Maracanã e a mobilização dos rubro-negros em diferentes cidades, algo que considera incomum no futebol.

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— Nunca vi algo parecido. A torcida, a pressão que faz no Maracanã, como se mobiliza em outras cidades... É uma coisa impressionante. O Flamengo vem conquistando títulos, é um time multicampeão, e todo mundo quer jogar aqui — afirmou o uruguaio.

Varela relembra bastidores do Aerofla em Lima

Um dos momentos marcantes da campanha na Libertadores foi o Aerofla realizado antes da final contra o Palmeiras. Varela recordou a festa da torcida na chegada da delegação e contou que a experiência teve um impacto positivo no elenco.

— Foi uma loucura. Já tínhamos subido no ônibus antes, mas dessa vez tiraram o teto e começaram a entrar. De fora, podia parecer que a gente estava com medo, mas, por dentro, estava todo mundo on fire. Estávamos alegres, comemorando com a torcida e nos apoiando — afirmou Varela.

O lateral reconheceu que a recepção dos torcedores funcionou como um incentivo extra para a decisão. Para ele, aquela mobilização ajudou a fortalecer o grupo antes da partida, que terminou com o título rubro-negro.

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— Foi uma das causas da nossa vitória, um empurrão. Não me assustei, não — disse, aos risos.

Varela foi convocado para defender a seleção do Uruguai nesta Data Fifa. O lateral, inclusive, já se apresentou em Montevidéu.

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