Gabigol e Flamengo, durante um bom período nos últimos anos, pareciam uma coisa só. Hoje estão separados, mas a relação segue forte entre as partes. Jogador do Cruzeiro e emprestado ao Santos, o atacante voltou a falar sobre sua relação com o clube carioca. Ao ser questionado sobre o tema, Gabigol se declarou ao Rubro-Negro.

— Se me perguntarem mil vezes sobre o Flamengo, eu vou falar mil vezes que eu amo o Flamengo. Eu amo o time, amo a torcida, amo a cidade. Quando eu estava lá e me perguntavam do Santos, eu falava a mesma coisa: que eu amo o time, amo a torcida, amo a cidade. É verdade. O Flamengo é algo na minha vida que... O que eu vivi lá, coisas... Eu nunca imaginei. A torcida aqui na Vila cantou a música. Eu também esperava, quando jogava no Flamengo, que, se viesse ao Santos, seria bem recebido. Eu jurava que seria bem recebido. E não fui. E também está tudo bem, faz parte do jogo — iniciou Gabigol, em entrevista ao "Ge".

Gabigol cercado pelas taças que conquistou no Flamengo (foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— Mas é claro que eu acho que, com o Flamengo, as coisas são diferentes, porque a torcida lida de uma forma diferente, e cada torcida tem um jeito diferente. E, na verdade, eu e o Flamengo parecemos lidar do mesmo jeito, temos a mesma personalidade, o mesmo jeito de ser, e por isso talvez seja tão real a conexão. Acho que o que vivi lá não foi algo normal. Se você vê os jogos, os números, as festas, tudo foi algo que parece ter sido um filme — completou.

Gabigol revela expectativa de jogar com Neymar no Flamengo

Na Vila Belmiro, Gabigol joga ao lado de Neymar, por quem nunca escondeu sua idolatria. Mas, segundo o atacante, ele acreditava que atuaria com o ídolo no Flamengo, por conta da relação do craque com o clube carioca. Além disso, o jogador explicou que não chegou a convidar Neymar para defender o Rubro-Negro, mas, como imaginava que se aposentaria no clube, acreditava que os dois poderiam dividir o campo em algum momento.

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— Quando estava no Flamengo, achava que iria jogar com ele no Flamengo. Que, em algum momento, ele iria para o Flamengo. (...) Não, porque ele estava no Paris Saint-Germain, não tinha possibilidade nenhuma. Mas, como eu achei que ia ficar no Flamengo até me aposentar, também achava que ele poderia, em algum momento, vivenciar aquilo. Futebol é uma coisa que você não controla, as coisas vão acontecendo, e a gente se encontrou, acho que no melhor lugar, né? A gente, revelado pelo Santos, da nossa cidade, com as famílias perto. Eu vou à casa dele, ele vem à minha casa — disse.

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