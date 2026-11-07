Em meio à despedida de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa, Danilo, zagueiro do Flamengo, revelou bastidores da convivência com o atacante durante o período em que atuaram juntos na Juventus e no Real Madrid. Em entrevista ao Canal 11, de Portugal, o defensor contou que tinha alguns embates com o português dentro de campo, principalmente pela maneira de construir as jogadas. Apesar das divergências, o brasileiro destacou a importância do craque em sua trajetória.

Danilo explicou que Cristiano costumava cobrar uma postura mais ofensiva do companheiro. O português pedia que o lateral avançasse e participasse mais das ações no ataque, enquanto o brasileiro, em algumas situações, preferia cadenciar o jogo e esperar o posicionamento dos adversários.

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— Muitas vezes eu segurava a bola, queria jogar mais lateralmente, um pouco para trás, para a outra equipe sair e aí sim jogar a bola. E ele: "joga para frente, joga para frente". E eu falo: "não vou jogar agora, espera aí". A gente tinha esses embates, mas ele é um cara que muitas vezes falava: "mané, preciso mais de você hoje. Preciso que você ataque mais". Puxava muito pela equipe e ajudava muito — contou Danilo.

Danilo e Cristiano Ronaldo pela Juventus (Foto: Divulgação/Juventus)

O defensor também ressaltou a personalidade competitiva de Cristiano Ronaldo e reconheceu que lidar com um jogador do tamanho do português nem sempre era uma tarefa simples. Ainda assim, afirmou que os dois tinham uma boa relação e que recebeu ajuda do atacante em diferentes momentos.

— Era um rapaz que puxava pela equipe, tinha suas particularidades. Tem a particularidade dos gênios, dos grandes, que não são os mais fáceis de lidar. Mas eu me entendia muito bem com ele, supercompetitivo, e me ajudou muito em vários momentos. Fez uma grande história e marcou gerações — completou.

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