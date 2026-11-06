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Convocado pelo Uruguai, trio do Flamengo pode ser liberado antes do fim da Data Fifa

Arrascaeta, De la Cruz e Varela se apresentaram na Celeste nesta sexta-feira (6)

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 11:34
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Os uruguaios Arrascaeta, De la Cruz e Varela, do Flamengo, foram convocados pelo técnico Diego Forlán para os amistosos de novembro. O trio, inclusive, já se apresentou poucas horas depois do anúncio oficial da lista da Celeste. O clube carioca busca um acordo para que os jogadores sejam liberados antecipadamente, visando à reta final do Brasileirão.

Calendário do Uruguai

Os amistosos do Uruguai serão contra a Argentina, no dia 13, em Buenos Aires, e contra a República Dominicana, no dia 17, em Maldonado, no Uruguai. Já o primeiro compromisso do Flamengo após o término da Data Fifa será no dia 18, contra o Athletico, no Maracanã. Ou seja, um dia depois do último jogo da seleção.

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Diante desse cenário, existe a possibilidade de os jogadores serem liberados do segundo amistoso. No caso de Arrascaeta, além da participação no jogo contra o Athletico, que é o principal fator, o camisa 10 ainda tem uma homenagem prevista para o dia 15 de novembro, aniversário do clube, quando receberia um busto na Gávea.

Vale destacar que o trio rubro-negro se reapresentou antes mesmo da data inicialmente prevista, que seria na segunda-feira.

Varela, Arrascaeta e De la Cruz, do Flamengo, com a seleção do Uruguai
Varela, Arrascaeta e De la Cruz, do Flamengo, com a seleção do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

Após a vitória contra o Grêmio por 3 a 1, o técnico Leonardo Jardim comentou a possibilidade da liberação dos atletas convocados.

— Em relação a todos os jogadores internacionais, no Equador, na Colômbia, no Uruguai, todos que vão, a gente conversa com as equipes técnicas deles. É bom que o jogador esteja em boas condições para representar o Flamengo e a seleção. É um fim de temporada, temos que ter ainda mais cuidado do que tivemos nas outras paradas. Temos essa relação não só com o Uruguai, mas com todas, para preservar os jogadores que foram massacrados com jogos durante todo o ano. Falta um mês para terminar o ano, é bom que eles tenham mais recuperação. Hoje, tivemos jogadores no limite da carga física — disse Leonardo Jardim, após o jogo contra o Grêmio.

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