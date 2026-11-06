O Flamengo lançou uma camisa especial em homenagem a Bruno Henrique no mês da Consciência Negra. Ídolo rubro-negro, o atacante foi escolhido pelo clube como representante da campanha, que celebra o protagonismo negro na história da instituição e reforça a luta contra a desigualdade racial.

Inteiramente preta, a camisa traz uma estampa em tom sobre tom formada pela silhueta de Bruno Henrique em uma de suas comemorações mais características, com os braços abertos e o corpo projetado para o alto. A repetição das silhuetas cria um padrão que remete a uma seta apontada para a frente, símbolo de evolução, conquistas e, sobretudo, dos caminhos que são abertos para quem vem depois.

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O decote traz listras em referência às tradicionais faixas do Manto rubro-negro, conectando a edição especial à identidade histórica do Flamengo. A peça apresenta ainda a assinatura de Bruno Henrique bordada no peito, acompanhada do número 27, além de um selo com a identificação "Rei dos Clássicos". Na parte de trás, a silhueta de sua comemoração aparece na altura da nuca. Uma etiqueta alusiva à Consciência Negra completa os detalhes do uniforme.

A peça está sendo comercializada no site flamengo.com.br/loja, por R$ 249,99.

Camisa em homenagem ao Bruno Henrique (Foto: Divulgação/Flamengo)

Em publicação nas redes sociais, o Flamengo destacou a trajetória do camisa 27 desde sua chegada, em 2019, e a identificação construída com a torcida ao longo dos anos. O clube também ressaltou as conquistas e o protagonismo do jogador, conhecido como Rei dos Clássicos.

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— Ah, é Bruno Henrique! Dono de uma trajetória admirável com o Manto Sagrado, Bruno Henrique tem seu nome marcado na galeria de grandes ídolos da nossa história. Desde sua chegada ao Flamengo, em 2019, construiu sua lenda baseada em conquistas, protagonismo e identificação com a Nação. Homenageado da camisa que celebra este mês da Consciência Negra, o Rei dos Clássicos é um legítimo representante da continuidade do protagonismo negro que atravessa gerações no Clube. Elegendo Bruno Henrique como homenageado, o Flamengo não celebra apenas um jogador ou suas conquistas. Celebra a nossa história de combate à desigualdade racial através de diversas frentes — publicou o Flamengo.

A iniciativa, segundo o clube, vai além do reconhecimento individual ao atacante e busca valorizar a história de combate à desigualdade racial por meio de diferentes frentes.

Camisa em homenagem ao Bruno Henrique (Foto: Divulgação/Flamengo)

Ano de homenagens para Bruno Henrique

Além da camisa especial e de um copo comemorativo, novembro reserva novas homenagens a Bruno Henrique no Flamengo. No dia 15 de novembro, durante as celebrações pelo aniversário do clube, o camisa 27 ganhará um busto na Gávea, sede social rubro-negra.

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