Flamengo pode ser campeão do Brasileirão contra o Palmeiras? Veja os cenários
Com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, Rubro-Negro pode garantir a conquista no confronto direto contra o rival
O Brasileirão está chegando perto do fim, e o torcedor do Flamengo está cada vez mais confiante na conquista do título. Com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, e restando quatro rodadas para o encerramento do campeonato, os cenários para uma possível conquista começam a ser desenhados. O Lance! mostra a matemática para o título rubro-negro.
Atualmente, o Flamengo soma 76 pontos, contra 73 do Palmeiras. Além da vantagem na pontuação, o time de Leonardo Jardim também tem dois triunfos a mais: são 23 vitórias do Rubro-Negro, contra 21 do Alviverde. Esse detalhe pode ser decisivo na reta final, já que o primeiro critério de desempate do Brasileirão é o número de vitórias.
Classificação do Brasileirão
|Posição
|Times
|PG
|J
|V
|E
|D
|GF
|GC
|SG
1°
FLAMENGO
76
34
23
7
4
71
29
42
2°
PALMEIRAS
73
34
21
10
3
62
23
39
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Até o fim da competição, o Flamengo terá dois jogos em casa, no Rio de Janeiro, e dois fora, sendo um deles justamente contra o Palmeiras, em São Paulo. O confronto direto, válido pela 36ª rodada, pode até garantir matematicamente o título ao time carioca.
- 35ª rodada – Flamengo x Athletico 🏠
- 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo ✈️
- 37ª rodada – Coritiba x Flamengo ✈️
- 38ª rodada – Flamengo x Chapecoense 🏠
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Veja os cenários de título do Flamengo
35ª rodada – Flamengo x Athletico
O Flamengo ainda não pode ser campeão nesta rodada, mesmo que vença o Athletico e o Palmeiras seja derrotado pelo Cruzeiro. Nesse cenário, a diferença aumentaria para seis pontos, mas ainda restariam nove em disputa.
36ª rodada – Palmeiras x Flamengo
Considerando uma vitória do Flamengo sobre o Athletico na rodada anterior, existem três possibilidades:
- Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro: o Flamengo precisará vencer o Athletico e também o confronto direto, em São Paulo, para garantir o título.
- Se o Palmeiras empatar com o Cruzeiro: o Flamengo também precisará vencer os dois compromissos. Um empate contra o Palmeiras não será suficiente para confirmar a conquista.
- Se o Palmeiras perder para o Cruzeiro: uma vitória sobre o Athletico e um empate contra o Palmeiras já serão suficientes para o Flamengo ser campeão. Nesse caso, mesmo que o rival vença os dois últimos jogos, não conseguirá superar o Rubro-Negro, que mantém vantagem no número de vitórias.
37ª e 38ª rodadas – Coritiba x Flamengo e Flamengo x Chapecoense
Caso o Palmeiras vença o Cruzeiro e o confronto direto contra o Flamengo:
- O Rubro-Negro precisará vencer o Athletico, o Coritiba e a Chapecoense para garantir o título sem depender de tropeços do rival.
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