O nome de Lucas Paquetá voltou a ser ventilado no Flamengo. Na terça-feira (4), um dos representantes do jogador esteve no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro, e se reuniu com o diretor de futebol José Boto. No encontro, o agente deixou em aberto a possibilidade do retorno do meia, jogador do West Ham, após julgamento na Inglaterra. A informação é do jornalista venê Casagrande.

A atual diretoria do Flamengo, por sua vez, não fez movimentações pela contratação do brasileiro. Entretanto, acompanha, de longe, a situação de Paquetá.

Entenda o cenário

Lucas Paquetá é investigado pela Federação de Futebol da Inglaterra (FA) por suposto envolvimento em apostas esportivas ao receber cartões amarelos em partidas da Premier League. Além disso, é acusado de obstruir a investigação. O motivo seria a não entrega de seu celular antigo.

O julgamento ocorrerá em março deste ano.

Paquetá atua no futebol europeu há seis anos, após duas temporadas no time profissional do Flamengo. O jogador, de 27 anos, teve passagens por Milan e Lyon, e está no West Ham desde 2022.

Lucas Paquetá durante passagem pelo Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

