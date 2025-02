Flamengo x Botafogo: venda de ingressos para o clássico começa nesta sexta-feira (7)

O Flamengo encara o Botafogo no próximo dia 12 de fevereiro, quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. A venda de ingressos para o clássico começa na manhã desta sexta-feira, e o Lance! detalhas as informações para adquirir os bilhetes.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Flamengo, Vizeu enaltece volta de Neymar: ‘Futebol brasileiro só tem a ganhar’

Inicialmente, os sócios-torcedores do clube rubro-negro terão prioridades na compra. O primeiro plano que terá acesso será o Diamante +1 (nível 0) às 10h (de Brasília). A comercialização para o público geral, incluindo o setor visitante, começará na segunda-feira, também às 10h.

Confira os horários por planos e níveis de prioridade:

07/02 (10h) - Diamante+1 (nível 0)07/02 (14h) - Diamante / Platina+1 (nível 1)

07/02 (18h) - Platina / Ouro+1 (nível 2)

08/02 (10h) - Ouro / Prata+1 (nível 3)

08/02 (12h) - Prata (nível 4)

10/02 (10h) - Público Geral online / Gratuidades online / Visitantes online

11/02 (10h) - Pontos de venda físicos e Gratuidades

12/02 (21h30) - Encerramento das vendas online

Os setores Norte e Sul contam com os ingressos mais baratos para Flamengo x Botafogo (R$80,00 para o público geral). O mais caro é o Maracanã Mais, pelo valor de R$450,00 (meia R$262,50). O site para compra é flamengo.superingresso.com.br.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os valores

Norte (Flamengo)

Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Diamante: R$20,00

Platina: R$28,00

Ouro: R$28,00

Prata: R$32,00

Leste Superior (Misto)

Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Diamante: R$25,00

Platina: R$35,00

Ouro: R$35,00

Prata: R$40,00

Leste Inferior (Misto)

Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Diamante: R$30,00

Platina: R$42,00

Ouro: R$42,00

Prata: R$48,00

Espaço Fla+ | Leste Inferior: R$200,00

Oeste Inferior (Misto)

Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Diamante: R$35,00

Platina: R$49,00

Ouro: R$49,00

Prata: R$56,00

Espaço Fla+ | Oeste: R$200,00

Sul (Visitante)

Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Sócios-torcedores visitantes: R$40,00

Maracanã Mais (Misto)

Público Geral: R$450,00 (meia R$262,50)

Diamante: R$168,75

Platina: R$206,25

Ouro: R$206,25

Prata: R$225,00

Flamengo e Botafogo se reencontram

Essa será a segunda partida entre as equipes nesta temporada. Afinal, Flamengo e Botafogo fizeram a decisão da Supercopa do Brasil. Em Belém, o time rubro-negro, que contou com Bruno Henrique inspirado, venceu por 3 a 1.