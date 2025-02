O meme "Montoya" está dominando as redes sociais do Flamengo. A piada surgiu a partir de uma cena do reality show espanhol "A Ilha das Tentações" que viralizou. No programa, os participantes testam a fidelidade em seus relacionamentos ao serem colocados em uma ilha com várias tentações.

Montoya domina redes do Flamengo

José Carlos Montoya, participante da versão espanhola da Ilha da Tentação, se tornou uma sensação na internet devido à sua reação ao descobrir que sua namorada, Anita, estava sendo infiel. Na cena viral, Montoya vê a traição por meio de uma tela e, tomado pela emoção, sai correndo enquanto a apresentadora tenta contê-lo, gritando "Montoya, por favor".

Esta cena virou viral e se espalhou rapidamente, sendo adaptado em diversos contextos, desde esportes até entretenimento geral. Times de futebol têm utilizado o meme para criar conteúdo humorístico ou para ilustrar momentos de alta intensidade ou drama.

