Se no campo o Flamengo vem dando show, principalmente com a goleada por 8 a 0 em cima do Vitória, fora dele adota uma forte postura contrária às mudanças da CBF. O clube, por nota oficial, deixou claro o seu posicionamento com as decisões da entidade em realizar alterações no calendário do futebol brasileiro. O tom é adotado por diversas alas do clube, desde dirigentes até o treinador Filipe Luís.

Após a partida contra o Vitória no Maracanã, o treinador rubro-negro usou a ciência como argumento ao abordar o tema.

- O clube já se posicionou e eu prefiro não opinar sobre o assunto. Os jogadores com quatro dias de descanso, depois de três em três dias... não conseguem performar. Isso ainda não está demonstrado, vai ser demonstrado um dia e vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que, cientificamente, demonstrarão que o jogador precisa de quatro dias para poder ter uma recuperação toda, então não será esse ano - disse o técnico do Flamengo sobre atitude da CBF.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante coletiva de imprensa no Maracanã (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Entenda o cenário

Como foi abordado pelo treinador, o principal questionamento do Flamengo perante às escolhas da CBF é o aumento da carga de jogos, uma vez que o Brasileirão, que acabaria no dia 21 de dezembro, irá até o dia 7 do último mês do ano.

Diante deste cenário, o Flamengo, que desde a eliminação na Copa do Brasil se planejava com semanas livres para treinamentos e descanso dos seus atletas, encarará uma sequência pesada de jogos. Internamente, o clube vê a decisão da CBF como unilateral.

Além disso, o clube carioca acredita que a entidade errou em montar o calendário do futebol brasileiro desta forma. Mas a insatisfação é ainda maior pela mudança dessa estrutura durante a temporada, principalmente em uma situação que, na visão dos rubro-negros, pode beneficiar outros times, como o Cruzeiro, que não está na Libertadores e poderá focar suas atenções no Brasileirão nesse período.

Bastidores da CBF: mudança busca um equilíbrio de datas, sem beneficiar nenhum time

A medida de passar a rodada final do Brasileirão para o dia 7 de dezembro e o último jogo da Copa do Brasil para 21 do mesmo mês visa melhorar a preparação para a equipe brasileira que conquiste o título da Libertadores (Flamengo, Palmeiras e São Paulo estão nas quartas). A Copa Intercontinental da Fifa começará no dia 10 com o Derby das Américas, no confronto contra o Cruz Azul, do México.

A reportagem do Lance! apurou que a possibilidade da mudança de datas já havia sido abordada em reunião com dirigentes dos clubes brasileiros na sede da entidade.

- Na verdade, o favorecimento é para o futebol brasileiro, então nós estamos aqui representando uma instituição, nós temos que tomar decisões importantes e vislumbramos uma possibilidade de ajustar nossas dadas, para conseguirmos terminar o campeonato brasileiro neste ano. Recebi vários apoios de outros clubes, da imprensa como um todo, e o que nós queremos é melhorar e ajustar esse calendário brasileiro, que não começou na minha gestão - disse Samir Xaud, presidente da CBF.

Com a alteração da data final do Brasileirão, que acontecerá quase duas semanas de antecedência, as rodadas 27, 29, 31 e 33 foram remanejadas e serão disputadas nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro. Inicialmente, o período estava reservado para as semifinais e finais da Copa do Brasil, que serão disputadas posteriormente.

