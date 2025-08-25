Flamengo detona CBF por mudanças no calendário: ‘Decisão unilateral’

O Flamengo divulgou nota nesta segunda-feira (21) manifestando discordância em relação à decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar o calendário do futebol brasileiro. A entidade antecipou rodadas para encerrar o Brasileirão no dia 7 de dezembro, e não mais em 21 de dezembro, como estava previsto.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo quebra recordes do Brasileirão com goleada sobre o Vitória

Segundo o clube, a mudança impõe uma carga maior de jogos em intervalo reduzido, incluindo longas viagens, e em alguns casos desrespeita o prazo mínimo de 66 horas entre partidas, principalmente após as datas das Eliminatórias Sul-Americanas. Para o Flamengo, a decisão compromete o planejamento esportivo e a saúde dos atletas.

O Rubro-Negro também ressaltou que a questão já havia sido levantada no Conselho Técnico da Série A, em março, mas nenhuma solução foi apresentada pela CBF. A nota afirma que a alteração favorece indiretamente equipes que não disputam a Libertadores, criando um “desequilíbrio esportivo inadmissível”.

continua após a publicidade

O Flamengo diz, ainda, que "nunca houve alteração dessa magnitude no decorrer da competição" desde que o Brasileirão passou a ser disputado em pontos corridos, em 2003. Além disso, dispara contra da CBF, afirmando que a decisão "demonstra pouco apreço pela organização do futebol brasileiro".

O Flamengo ainda criticou a postura da CBF em negar pedidos pontuais de ajustes de tabela alegando compromissos televisivos, mas, ao mesmo tempo, impor de forma unilateral a antecipação de várias rodadas. Por fim, o clube cobrou do presidente da CBF, Samir Xaud, a reconsideração da medida para “preservar a credibilidade de um dos maiores torneios do futebol mundial”.

continua após a publicidade

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, que critica a CBF por mudanças no calendário (Foto: Divulgação / Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira a nota do Flamengo contra a CBF na íntegra

"O Clube de Regatas do Flamengo manifesta sua discordância em relação à decisão unilateral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assinada pelo Diretor de Competições Júlio Avellar, de alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro já com mais da metade da competição disputada.

O fato de o Torneio Intercontinental de Clubes estar programado para dezembro de 2025 já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. Portanto, não há qualquer novidade que justifique a medida adotada. No Conselho Técnico da Série A, em março deste ano, foi o próprio Flamengo quem levantou esta questão, sem que houvesse nenhuma sugestão ou solução apresentada pela CBF naquele que era o fórum adequado para tais medidas.

A decisão, que antecipa rodadas e encurta o período de disputa, impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido, em alguns casos desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre partidas — especialmente após datas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas.

A medida ainda favorece indiretamente clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores da América, criando um desequilíbrio esportivo inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia entre seus competidores.

Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada, com ajustes pontuais apenas em situações excepcionais. Em mais de duas décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com a competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização que o futebol brasileiro exige, desrespeitando atletas, clubes, torcedores, patrocinadores, detentores de direitos de transmissão e toda a indústria do esporte.

Chama a atenção, ainda, o fato de a CBF sistematicamente negar pedidos pontuais de ajustes de tabela sob a alegação de interesses televisivos, mas, contraditoriamente, impor de forma unilateral a antecipação de tantas rodadas, sem levar em consideração a opinião de um clube diretamente envolvido na disputa da Libertadores.

O Flamengo reafirma seu compromisso com a disputa do Campeonato Brasileiro, com a integridade esportiva, com a lisura da competição e com o respeito aos seus milhões de torcedores.

Diante do exposto, o clube cobra da CBF, em especial de seu presidente Samir Xaud, que reconsidere a decisão, a fim de preservar a credibilidade de um dos maiores torneios do futebol mundial."

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real