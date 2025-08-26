Jorginho, Samuel Lino e Pedro quebram recordes do Brasileirão em goleada do Flamengo
Trio se destaca no 8 a 0 sobre o Vitória, e números demonstram dominância
Jorginho, Samuel Lino e Pedro se destacaram na goleada do Flamengo sobre o Vitória por 8 a 0 na última segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Os três jogadores quebraram marcas individuais na atual edição do Campeonato Brasileiro, demonstrando a dominância.
O camisa 9 balançou as redes três vezes e igualou Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Yuri Alberto, do Corinthians, como os únicos a fazerem um hat-trick neste Campeonato Brasileiro. Já Samu Lino teve participação direta em cinco dos oito gols rubro-negros, alcançando a maior contribuição ofensiva de um jogador em uma partida deste torneio.
No meio-campo, Jorginho foi peça fundamental na construção do jogo. O volante completou 130 passes, o maior número registrado por um atleta em um jogo desta edição, e ainda somou 142 ações com a bola, outro recorde no torneio até aqui.
Recordes quebrados pelo Flamengo contra o Vitória
O Flamengo acumulou recordes ao golear o Vitória por 8 a 0. Pedro, três vezes, Samuel Lino, outras duas, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique fizeram os gols do Mais Querido.
A vitória do Fla é a maior do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ou seja, desde 2003. A goleada supera três placares de 7 a 0: dois na primeira edição, com Cruzeiro sobre o Bahia e Goiás sobre o Juventude, além do São Paulo sobre o Paysandu em 2004.
Além disso, os 8 a 0 sobre o Leão da Barra nesta noite é o maior placar registrado pelo Flamengo em toda a história do Brasileirão. A vitória iguala a goleada sobre o Fortaleza em 1981. Por fim, esta é o quarto maior resultado em Campeonatos Brasileiros, junto a outros quatro resultados.
