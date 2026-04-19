Flamengo: Jardim diz que Paquetá teve 'pequena dor' e será avaliado

O técnico Leonardo Jardim conversou com a imprensa após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (19), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o português disse que Lucas Paquetá, que deixou o campo chorando e com dores, ainda será avaliado pelo departamento médico. No entanto, pareceu otimista sobre a situação do meio-campista.

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— Paquetá aguentou até o fim do jogo, teve uma pequena dor na parte posterior da perna direita, não parece grave, mas vamos ver ainda o que foi — falou.

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Lucas Paquetá teve mais uma grande atuação antes de sentir a possível lesão. Além de participação intensa com e sem a bola, marcou o segundo gol do Flamengo, aos 34 minutos do segundo tempo, aproveitando desvio de Saúl após cobrança de escanteio de De La Cruz.

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Jogadores do Flamengo comemoram segundo gol contra o Bahia (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O meia do Flamengo vive grande fase em seus primeiros momentos no retorno ao clube que o formou e também a expectativa pela convocação para a Copa do Mundo. Paquetá soma 17 partidas pelo Rubro-Negro no ano e sete gols marcados.

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Flamengo em alta

Com o resultado diante do Bahia, a equipe comandada por Leonardo Jardim se manteve na vice-liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro chega a 23 pontos, seis de desvantagem para o Palmeiras, mas com um jogo a menos. A equipe volta a campo na quarta-feira (22), contra o Vitória, novamente no Maracanã, desta vez pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília).