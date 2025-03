Flamengo inscreve Pedro e outros lesionados na Libertadores

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira (26) a lista de jogadores inscritos na Libertadores. Entre os 50 nomes relacionados, destacam-se os de Pedro e Matías Viña, que tratam lesões ligamentares e não atuam desde o ano passado.

A presença dos jogadores indica otimismo do clube em ter os atletas de volta até o fim de maio, quando se encerra a fase de grupos da competição. Após a primeira fase, a equipe pode fazer alterações na lista, caso esteja classificada para as oitavas de final.

Além da dupla, o Fla tem outros jogadores no Departamento Médico, mas com problemas físicos de menor grau. Danilo e Arrascaeta estão fora da partida contra o Internacional pelo Brasileirão no próximo sábado (29) e podem perder a estreia pela Libertadores, no dia 3 de abril, diante do Deportivo Táchira, em San Cristóbal (VEN). Por sua vez, Gerson tem quadro de fadiga muscular, mas não preocupa.

Confira abaixo a lista completa de inscritos pelo Flamengo na Libertadores

Relação de jogadores inscritos pelo Flamengo para a Libertadores 2025 (Foto: Divulgação / Flamengo)

Jogos do Flamengo na fase de grupos da Libertadores

1ª rodada

Deportivo Táchira x Flamengo

⏰Data e hora: quinta-feira, 3 de abril, às 21h30 (de Brasília)

🏟️Local: Estádio Polideportivo Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN)

📺Onde assistir: ESPN e Disney+

2ª rodada

Flamengo x Central Córdoba

⏰Data e hora: quarta-feira, 9 de abril, às 21h30 (de Brasília)

🏟️Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

📺Onde assistir: Globo, Globoplay e Paramount

3ª rodada

LDU x Flamengo

⏰Data e hora: terça-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília)

🏟️Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

📺Onde assistir: ESPN e Disney+

4ª rodada

Central Córdoba x Flamengo

⏰Data e hora: quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (de Brasília)

🏟️Local: Estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (ARG)

📺Onde assistir: Globo, Globoplay e Paramount

5ª rodada

Flamengo x LDU

⏰Data e hora: quinta-feira, 15 de maio, às 21h30 (de Brasília)

🏟️Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

📺Onde assistir: ESPN e Disney+

6ª rodada

Flamengo x Deportivo Táchira

⏰Data e hora: quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília)

🏟️Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

📺Onde assistir: Globo, Globoplay, ESPN e Disney+