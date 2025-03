Lembra dele? Ex-Flamengo acerta com time da Segundona do Paranaense

Ex-Flamengo, o atacante Nixon vai disputar a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. O jogador de 32 anos foi anunciado nesta semana pelo Iguaçu, clube de União da Vitória, a 235 km da capital Curitiba.

Nixon se apresentou oficialmente e participa dos treinamentos do Pantera do Vale. Em sua chegada, ele lembrou da passagem pelo Flamengo e presenteou o presidente do clube, José Luis Ruski, com uma camisa rubro-negra. O dirigente é torcedor do Fla.

O atacante chegou ao Flamengo em 2009 para o sub-17 e estreou oficialmente em 2012, pela Série A. Ele conquistou a Copa do Brasil de 2013 e o Carioca de 2014, com direito a assistência para o gol do t[itulo.

Em 2015, contudo, Nixon sofreu uma lesão grave no joelho e não vestiu mais a camisa rubro-negra. Ao todo, foram 14 gols e seis assistências em 71 jogos.

- Talvez eu tenha pensado (em desistir), pois não é fácil. Eu fiquei um longo período afastado, já que a minha lesão foi igual a do Ronaldo Fenômeno. Foi algo que passou e ficou de aprendizado - afirmou, em entrevista coletiva.

Nixon dá camisa do Flamengo para o presidente do Iguaçu. Foto: Reprodução/AA Iguaçu

Depois da cirurgia, Nixon foi emprestado para América-MG, Red Bull Brasil, ABC e Kalmar, da Suécia, quando encerrou o vínculo com o Flamengo, em 2018. Ele também teve passagens por Mosta, de Malta, e Alashkert, da Armênia, além dos brasileiros Juazeirense, Petrolina, Parnahyba e Juazeiro.

O último clube de Nixon foi o Carmópolis, do Sergipe, nesta temporada. Ele fez cinco partidas pelo estadual.

Iguaçu já contratou ex-Palmeiras e Vitória

Outro jogador conhecido do cenário nacional que acertou com o Iguaçu foi o atacante Neto Baiano. Com 42 anos, ele não atua desde novembro do ano passado, que estava no Zumbi-AL.

Revelado e ídolo do Vitória, Neto Baiano é o maior artilheiro da história do estádio Barradão, com 51 gols. Pelo time baiano, em quatro passagens, ele marcou 86 gols em 160 partidas.

O centroavante também se destacou com as camisas de Sport e CRB - esse último com 48 gols em 155 partidas. O Iguaçu é o 28º clube da carreira do atleta.

A equipe do interior do estado busca a vaga na elite do estadual após mais de 15 anos. Em pré-temporada, o Iguaçu estreia contra o Galo Maringá, em jogo marcado previamente para 12 de abril, no estádio Willie Davids.