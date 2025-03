Danilo tem nova lesão e desfalca Flamengo no Brasileirão e Libertadores

O Flamengo confirmou mais um desfalque para a estreia das principais competições da temporada. O zagueiro, que estava em fase de recondicionamento físico, sentiu dores na coxa direita em atividade nesta terça-feira (25) e está fora da primeira rodada do Brasileirão e da Libertadores.

O jogador não atua desde o dia 22 de fevereiro, contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca. Apesar de ter sido convocado para a Seleção Brasileira nesta Data Fifa, precisou ser cortado para tratamento da lesão de grau 1 na coxa direita. Agora, terá de reiniciar o tratamento.

Dessa forma, o zagueiro será mais um jogador a desfalcar a equipe de Filipe Luís para o duelo contra o Internacional, no Maracanã, neste sábado (29), e posteriormente, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, na quinta-feira (3), pela Libertadores.

O Rubro-Negro informou que Danilo iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia do clube, e descartou sua presença nas próximas duas partidas, pelo menos. O zagueiro se junta a Arrascaeta, Bruno Henrique, Viña e Pedro como desfalques. O volante Gerson, que apresentou um quadro de desgaste físico, é dúvida para a partida.

O jogador Danilo, que já havia retornado aos treinamentos com o elenco do Flamengo, sentiu dores na coxa direita na atividade da última terça-feira (25). Foi realizado exame de imagem pelo clube na manhã desta quarta-feira (26), no qual constatou-se uma nova lesão muscular. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia no CT George Helal. Ele não terá condições de jogo para as estreias do time no Campeonato Brasileiro e também na CONMEBOL Libertadores.

O Flamengo entra em campo contra o Internacional no próximo sábado (29) pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 21h (de Brasília).