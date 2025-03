O Flamengo sofreu derrota na Justiça na última terça-feira (25), em processo movido contra Paolo Guerrero. O clube pedia que o peruano, jogador do clube entre 2015 e 2018, devolvesse os valores referentes aos direito de imagem do período em que ficou afastado por doping. Contudo, o Tribunal deu ganho de causa ao atacante.

Além de não receber os R$ 1,8 milhão pedidos no processo, o Rubro-Negro agora terá de pagar os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Relembre o caso de doping

Paolo Guerrero foi acusado e suspenso preventivamente por doping em novembro de 2017, quando atuava pelo Flamengo. Na ocasião, foi encontrado metabólito de cocaína em exame de urina do atleta, feio após partida do Peru contra a Argentina no mês anterior.

Inicialmente, o atacante foi suspenso por seis meses, até julgamento em segunda instância. Depois, o jogador foi afastado do futebol por 14 meses, mas conseguiu efeito suspensivo dias antes da Copa do Mundo de 2018 e jogou pela seleção peruana na Rússia. No total, ele ficou oito meses parado.

Passagem de Guerrero pelo Flamengo

Guerrero defendeu o Flamengo de 2015 até 2018 e pode ser considerado a primeira contratação de impacto do Rubro-Negro, que na época ainda se reestruturava para retomar o protagonismo no futebol brasileiro.

A contratação causou euforia nos flamenguistas, já que Guerrero era um grande ídolo do Corinthians. No entanto, o atacante não conseguiu "acabar com o caô", como cantavam os torcedores nas arquibancadas. O custo total da contratação foi de aproximadamente R$ 43 milhões, entre salários, luvas, 13º e férias.

Dentro de campo foram 43 gols em 112 jogos, média de 0,38 por partida. Foi importante e titular absoluto no período em que esteve no clube, mas ficou marcado pela ausência de títulos relevantes. Com Guerrero, o Flamengo foi vice da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, de 2017. No mesmo ano conquistou o único título, o Campeonato Carioca.

