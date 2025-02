Flamengo inicia preparação para o clássico com o Botafogo

O Flamengo iniciou, na manhã desta segunda-feira (10), a preparação para o clássico com o Botafogo. As equipes se enfrentam na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

As atividades no Ninho do Urubu contaram com as participações de Arrascaeta, De La Cruz e Varela, jogadores que ficaram fora do empate com o Fluminense no sábado. As ausências foram por conta do planejamento do técnico Filipe Luís para esse início de temporada.

Varela durante o treino desta segunda-feira (Foto: Divulgação/Flamengo)

Antes do duelo contra o rival carioca, o Rubro-Negro terá mais um dia de atividade no centro de treinamento. O trabalho de terça-feira será às 15h30.

Reencontro entre Flamengo e Botafogo

Esse será o segundo jogo entre rubro-negros e alvinegros neste ano. No dia 2 de fevereiro as equipes se enfrentaram pela Supercopa do Brasil. Em Belém, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, com dois gols de Brunbo Henrique e um de Luiz Araújo.

Veja o cronograma desta semana

11/02 - Treino no Ninho do Urubu - 15h30 12/02 - Flamengo x Botafogo - 21h30 13/02 - Treino no Ninho do Urubu - 15h30 14/02 - Treino no Ninho do Urubu - 9h30 15/02 - Flamengo x Vasco - 16h30 16/02 - Folga

