23 de novembro de 2019. Um dia histórico para o Flamengo e marcado na memória de cada torcedor rubro-negro. Não foi diferente para João Guilherme. Mesmo trabalhando naquele dia, pela Fox Sports, o narrador relembrou os momentos de infância quando Gabigol balançou as redes duas vezes em menos de cinco minutos na final da Copa Libertadores, diante do River Plate. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o narrador, hoje da FlamengoTV, relembrou o grande momento. Assista no vídeo acima.

- Já foi um jogo muito diferente a partir do momento em que foi confirmado. Um mês antes, quando aconteceu o 5 a 0 diante do Grêmio, o Flamengo chegou a uma final de Libertadores depois de 38 anos. Ali já se tornou diferente, o mês todo naquela expectativa, as pessoas só falando naquilo. Eu particularmente sabia, por ser torcedor do Flamengo e por ter visto a final de 1981, quando era novinho, tinha 9 anos e depois ter acompanhado toda essa trajetória, com muitos vexames, eliminações bizarras... Isso tudo foi somando e juntando no pré-jogo lá do Flamengo x River Plate, tudo isso tava na minha cabeça. A maioria da torcida nunca tinha visto aquilo, então eu ficava com isso na minha cabeça.

Assista à entrevista completa com João Guilherme abaixo.

- Aí veio o jogo, que eu tinha noção do impacto dele e da importância, me preparei muito bem. Mas aí entra a emoção do futebol, aquele roteiro que ninguém imaginava. Flamengo tava bem no jogo e até achava que iria empatar, mas não imaginava uma virada, como a maioria. Aí veio a virada, uma loucura total, o apocalipse rubro-negro. Ali naquele dia tudo mudou. Foi sem dúvida o grande jogo da minha carreira - relembrou João Guilherme.

Libertadores 2019

Após 38 anos de espera, o Flamengo, comandado por Jorge Jesus, reconquistou a América em 2019 com uma campanha histórica, digna de roteiro cinematográfico. Na fase de grupos, se classificou na última rodada após um empate diante do Peñarol, no Uruguai. Nas oitavas, superou o Emelec nos pênaltis após perder o jogo de ida, no Equador. Já nas quartas de final, despachou o Internacional dentro do Beira-Rio. Na semifinal, um massacre: 6 a 1 no placar agregado sobre o Grêmio.

Na final primeira final única da Copa Libertadores, o Flamengo enfrentou o campeão vigente do torneio: o River Plate. O rubro-negro carioca perdia até os 43 do segundo tempo, quando Gabigol decidiu escrever seu nome na história com dois gols em menos de cinco minutos. Bicampeão da América e festa no Rio de Janeiro.

Flamengo venceu River Plate na final da Copa Libertadores 2019 (Foto: Luka GONZALES / AFP)

Carreira de João Guilherme

João Guilherme possui mais de 35 anos de carreira. Iniciou no rádio e passou por diversas emissoras como Tupi, Tamoio, Gazeta e Manchete. Foi trabalhar na televisão pela primeira vez no 'SporTV', onde trabalhou por 14 anos, e depois no Fox Sports/ESPN, onde se destacou nas noites de Libertadores e ganhou notoriedade. De lá, se transferiu para o canal de streaming Paramount+, onde permaneceu até o fim de 2024. O narrador participou da cobertura de sete Copas do Mundo, cinco Olimpíadas e diversas finais de Libertadores.

Ida para a FlamengoTV

João Guilherme acertou a ida para o Flamengo no começo de janeiro e de lá pra cá vem participando de transmissões pré-jogo, é apresentador do 'MengoCast' (podcast semanal com convidados diferentes) e é o responsável por narrar as partidas do clube carioca no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

João Guilherme visitou a redação do Lance! (Foto: Lance!)

