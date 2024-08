Adílio morreu aos 68 anos (Foto: Wagner Meier/Lancepress!)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 12:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Ídolo do Flamengo, Adílio morreu nesta segunda-feira (5), aos 68 anos de idade. O ex-jogador estava internado em um hospital na Freguesia de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nas redes sociais do clube.

Adílio lutava contra um câncer no pâncreas há meses. Ele sofreu uma piora no quadro na última semana e não resistiu ao avanço da doença.

🔴⚫ IDOLATRIA NO FLAMENGO

Um dos maiores jogadores da história do Flamengo, Adílio vestiu o Manto Sagrado 617 vezes, atrás apenas de Júnior (876) e Zico (732). O ex-meia jogou pelo Rubro-Negro entre 1975 e 1987 antes de se transferir para o Coritiba na reta final de sua carreira.

Conhecido por conta de sua habilidade e técnica apurada, o eterno camisa oito participou das históricas conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes em 1981. No duelo contra o Liverpool, o atleta marcou um dos gols do título mais importante da história do clube.

Além disso, Adílio venceu os Campeonatos Brasileiros de 1980, 1982, 1983. O atleta também participou do elenco do histórico Tricampeonato Carioca em 1978, que ficou marcado pelo lendário gol de Rondinelli, 1979 (especial) e 1979.

Adílio foi um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Flamengo (Foto: Ari Gomes/AJB)

✅ FORA DOS CAMPOS

Após uma carreira consolidada no futebol, Adílio se aventurou no futsal atuando como ala-pivô. O atleta foi campeão mundial na modalidade vestindo a camisa da Seleção Brasileira em 1989. O ex-jogador também foi técnico da base do Flamengo, tendo conquistado os Campeonatos Cariocas em 2005, 2006 e 2007 com a equipe sub-20.