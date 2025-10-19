O atacante Wallace Yan, do Flamengo, foi flagrado por torcedores aproveitando uma festa no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, horas antes do confronto com o Palmeiras. Os vídeos divulgados nas redes sociais pelo jornalista Venê Casagrande repercutiram de forma negativa entre os torcedores. No entanto, a assessoria explicou que o atleta ciente que não seria relacionado para duelo e estava de folga.

— Diante dos fatos relatados, comunicamos que o atleta desde sábado, 18, já sabia que não ia para a partida contra o Palmeiras! A lista interna já havia sido divulgada. Diante disto, o atleta estava de folga.

E completou: — Wallace tem apenas 20 anos e está em crescente amadurecimento, aprendendo com os erros o que é normal em qualquer atleta desta idade, mas salientamos que a cobrança tem que existir quando há o fato, e não quando há inversão das situações.

Na nota, a assessoria de Wallace Yan também criticou a postura do jornalista, afirmando que ele "deixou princípios do jornalismo de lado". Na publicação, Venê informou que o jogador seria relacionado para a partida.

— Reiteramos o compromisso do jovem com o Flamengo e gostaríamos de reiterar a insistente perseguição contra o mesmo, do mesmo blogueiro, vide as últimas postagens e o tom conduzido na legenda, não apenas distorcendo o fato, mas também já condenando, deixando os princípios do jornalismo de lado.

Veja o vídeo de Wallace Yan

O jogador usou as redes sociais para se pronunciar. Wallace Yan fez questão de salientar seu compromisso e amor pelo clube. Ele também reforçou que estava ciente que não seria relacionado para o duelo e, por isso, decidiu curtir sua folga.

— Sei do meu compromisso e amor pelo Flamengo. Estou aqui sempre pra dar o meu melhor pelo Flamengo e pelos meus companheiros Então estou com a cabeça boa e preparado para fazer a Nação toda feliz ajudando de alguma forma. Sei que ia ter minha folga hoje, então eu estou tranquilo sobre tudo!! Eu sempre vou dar a resposta dentro de campo — escreveu o atacante em suas redes sociais.

Wallance Yan se pronuncia sobre flagra em festa no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Após a nota ir ao ar, o jornalista Venê Casagrande se manifestou e esclareceu novos fatos.

— Vamos lá: em nenhum momento eu disse que ele estava relacionado. Disse que ele volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. Outro fato: embora ele não esteja errado, pois estava de folga, algumas pessoas do Flamengo entenderam que essa postura “não cai bem”.

Veja a nota na íntegra

Nota oficial Wallace Yan

