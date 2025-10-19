Gabigol marcou dois gols, um de pênalti com cavadinha, e De Arrascaeta anotou outro.

O Flamengo de Jorge Jesus viveu um de seus dias mais inspirados no Brasileirão de 2019 ao aplicar um 3 a 0 categórico sobre o Palmeiras, em 1º de setembro, no Maracanã. Com mais de 61 mil torcedores, o estádio foi o palco de uma exibição impecável do time rubro-negro, que dominou o adversário de ponta a ponta e mostrou a força que o levaria ao título brasileiro e à Libertadores naquele ano. O Lance! relembra Flamengo 3 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2019.

A partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o encontro entre o líder em ascensão e o atual campeão nacional. O Palmeiras, ainda sob comando de Luiz Felipe Scolari, buscava reagir após uma sequência irregular. Mas o Flamengo, embalado por um futebol ofensivo, intenso e técnico, não deu chance.

Com gols de Gabigol (duas vezes) — incluindo uma cavadinha antológica — e De Arrascaeta, o Rubro-Negro impôs um ritmo avassalador, controlou as ações e transformou o duelo em um verdadeiro espetáculo.

Flamengo 3 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2019

Primeiro tempo: domínio e show de velocidade

Desde o apito inicial, o Flamengo mostrou qual seria o tom da partida. A equipe de Jorge Jesus pressionava alto, recuperava bolas no campo ofensivo e explorava a movimentação de Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e De Arrascaeta. O Palmeiras tentava se fechar em linhas compactas, mas não resistiu à intensidade rubro-negra.

Aos 11 minutos, o Maracanã explodiu. Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda e foi derrubado na área. O árbitro marcou pênalti, e Gabigol, com sua habitual frieza, cobrou de cavadinha para vencer Weverton. Um gol de estilo, confiança e provocação — símbolo do Flamengo que encantaria o país naquele segundo semestre.

O time não diminuiu o ritmo. Aos 38 minutos, veio o segundo golpe. Em mais uma trama rápida, De Arrascaeta recebeu de Gerson, ajeitou o corpo e bateu de esquerda no canto, sem chances para o goleiro. Era o 2 a 0, resultado do domínio absoluto e da sincronia tática de um time que parecia jogar por instinto.

Segundo tempo: controle total e o terceiro golpe

No intervalo, Felipão tentou mudar o panorama, mas o Palmeiras continuou acuado. O Flamengo, ao contrário, seguia vertical e disciplinado. Gerson dominava o meio-campo, Willian Arão dava sustentação defensiva e a dupla Rafinha-Filipe Luís equilibrava experiência e apoio ofensivo.

O terceiro gol veio aos 61 minutos e sacramentou o passeio. Gabigol, novamente decisivo, aproveitou sobra na área e bateu firme, ampliando o placar para 3 a 0. O artilheiro viveu mais uma tarde inspirada, chegando à artilharia isolada do campeonato e inflamando a torcida.

O restante do jogo foi um monólogo rubro-negro. O Palmeiras, atônito, pouco criou. Tentou se reorganizar com Scarpa, Raphael Veiga e Ramires, mas a defesa formada por Rodrigo Caio e Pablo Marí manteve-se intransponível. O apito final confirmou o baile: 3 a 0 e aplausos de pé da arquibancada.

Um Flamengo de outro nível

O resultado não foi apenas uma vitória expressiva. Representou um divisor de águas na campanha do Flamengo. A equipe assumiu de vez o protagonismo do campeonato e mostrou que tinha um futebol de padrão europeu, com intensidade, compactação e talento individual.

Jorge Jesus, recém-chegado, transformava o estilo de jogo da equipe — que passou a pressionar, triangular e manter posse com inteligência. O entrosamento entre Gabigol, Bruno Henrique e De Arrascaeta formava o trio mais temido do país.

Do lado palmeirense, o revés foi um golpe duro. O time de Felipão, que até então lutava pela liderança, começou a ver o rival carioca disparar. Poucas semanas depois, o técnico seria demitido, enquanto o Flamengo embalaria rumo ao bicampeonato brasileiro e à Libertadores da América conquistada em Lima.

Ficha técnica - Flamengo 3 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2019

Competição: Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data: 1º de setembro de 2019 (domingo)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 61.390 pagantes

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Gols: Gabigol (11’ – pênalti e 61’) e De Arrascaeta (38’)

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio (Rhodolfo), Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro, De Arrascaeta (Vitinho), Bruno Henrique (Berrío) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Matheus Fernandes (Jean), Dudu, Willian (Scarpa) e Luiz Adriano. Técnico: Luiz Felipe Scolari.