Richard Ríos é vendido e está fora de jogo do Palmeiras; veja divisão de valores

Richard Ríos está de saída do Palmeiras. O Benfica acertou, nas últimas horas, a contratação do meia colombiano, que não participará da partida deste domingo (20), contra o Atlético-MG, no Allianz Parque. O jogador, no entanto, é esperado no estádio para se despedir da torcida.

Conforme adiantou a reportagem do Lance!, o jogador não abriu mão dos 10% dos direitos econômicos na negociação e receberá o valor diretamente da equipe portuguesa: 3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões na cotação atual).

Dono de 70% dos direitos econômicos, o Palmeiras irá faturar 21 milhões de euros na negociação (cerca de R$ 136 milhões). O restante do valor será dividido entre o Guarani (13,4%), antigo clube de Richard Ríos, e o Flamengo (6,6%).

Após a Roma, da Itália, não atingir o valor considerado ideal pela diretoria alviverde, o Benfica tomou a dianteira nas tratativas. Com uma postura considerada positiva pelo núcleo de futebol do Palmeiras, o clube português conseguiu destravar o negócio.

Richard Ríos vai assinar contrato por cinco temporadas com o Benfica e deixará o Palmeiras em alta, após bom desempenho no Mundial de Clubes, em que chegou até as quartas de final com o time alviverde. A saída ocorre em um momento oportuno para o atleta, que enxerga no projeto esportivo do Benfica uma oportunidade de evoluir e alçar voos mais altos no futebol europeu, seguindo o caminho de Enzo Fernández, que saiu dos Encarnados rumo ao Chelsea.

Richard Ríos, do Palmeiras, durante partida contra o Porto, válida pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Nicolo Campo/Alamy Live News)

Divisão de valores na negociação por Richard Ríos

Palmeiras (70% dos direitos): 21 milhões de euros

Guarani (13,4% dos direitos): 4,02 milhões de euros

Richard Ríos e estafe (10% dos direitos): 3 milhões de euros

Flamengo (6,6% dos direitos): 1,98 milhão de euros

Palmeiras no mercado

Com a saída de Richard Ríos, o Palmeiras volta as atenções para o mercado em busca de uma reposição no meio de campo. A comissão técnica, assim como a diretoria, acredita que o elenco alviverde esteja próximo do ideal e planeja trazer reforços apenas em caso de eventuais saídas, como revelou Abel Ferreira antes do Mundial de Clubes.

À época, o Palmeiras tinha a possibilidade de inscrever novos atletas tanto antes do início da competição quanto após o término da fase de grupos, mas optou por seguir com os 29 jogadores levados aos Estados Unidos. No período, inclusive, o clube destravou a negociação por Ramón Sosa, mas o jogador desembarcou na Academia de Futebol apenas ao término da competição.

– Não quero nenhum jogador para disputar o Mundial. Tenho os que eu quero e quando o Estevão sair espero ter uma reposição para a posição dele – explicou o treinador.

O Palmeiras possui, internamente, uma lista com possíveis alvos no mercado de transferências. Os nomes, no entanto, seguem em sigilo. A tendência é que a diretoria intensifique as buscas nos próximos dias, diante do calendário apertado no segundo semestre, que inclui a disputa de três competições e o clássico contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com o dinheiro da venda de Ríos e a premiação de mais de R$ 200 milhões recebida no Mundial, o Palmeiras não enfrenta problemas de fluxo de caixa para contratar um substituto e planeja investir em uma reposição à altura.