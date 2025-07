Só falta anunciar: Palmeiras fecha venda de Richard Ríos para o Benfica

O Palmeiras acertou a venda do meio-campista Richard Ríos para o Benfica, de Portugal. A negociação entre os clubes já acontecia há alguns dias e as equipes acertaram a negociação para que o colombiano se transfira para o futebol europeu ainda nesta janela de transferências. Conforme publicado anteriormente pela reportagem do Lance!, o alviverde estabeleceu o valor de venda em de 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões na cotação atual).

O que pesou para o Palmeiras aceitar a proposta do Benfica foi a abordagem profissional dos portugueses. O clube europeu pediu ao Verdão os termos propostos para então enviar a formalização da proposta. Com o sinal verde, os Encarnados seguiram em frente e sacramentaram a negociação. Agora só falta o anúncio oficial por parte dos dois clubes.

Richard Ríos vai assinar um contato por cinco temporadas com o Benfica e vai deixar o Palmeiras em alta após bom desempenho no Mundial de Clubes, onde chegou até as quartas de final com o clube alviverde. A saída se dá em um momento oportuno para o atleta, que vê o projeto esportivo do Benfica como oportunidade de evoluir e alçar voos mais altos no continente europeu, seguindo o caminho de Enzo Fernandez, que deixou os Encarnados e foi para o Chelsea.

Além disso, o atleta acredita que a experiência na Europa o ajudará a chegar ainda mais preparado para a disputa da Copa do Mundo de 2026 com a seleção colombiana. A tendência é que o meio-campista não entre em campo na partida deste domingo (20), contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Do lado palmeirense, não havia pressa para negociar o atleta de 25 anos. A postura tomada pelo clube deixou isso claro, quando manteve postura firme e travou qualquer saída por menos do valor estabelecido como "ideal". Neste caso, os 30 milhões de euros foram dados como "inegociáveis" pelo Palmeiras em todas as tratativas envolvendo o meio-campista.

Richard Rós se destacou pelo Palmeiras no Mundial de Clubes. (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

A atuação do Palmeiras na negociação com Richard Ríos é semelhante a outras transferências. Um exemplo da atual conduta do clube foi a negociação envolvendo o zagueiro Vitor Reis, formado nas categorias de base e vendido ao Manchester City. Sem intenção de negociá-lo, o Palmeiras fez jogo duro com a equipe inglesa, que precisou desembolsar 37 milhões de euros para tirar o atleta do Brasil.

Contrato de Ríos com o Palmeiras e divisão dos direitos econômicos

Richard Ríos possui contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2028, com multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650 milhões) para clubes do exterior. O Verdão possui 70% dos direitos economicos. O restante, pertence ao Guarani (13,34%), Flamengo (6,66%), e ao jogador e seu estafe (10%).

Pelo Palmeiras, Ríos fez 138 jogos, marcou 11 gols e distribuiu dez assistências. Na equipe, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Paulista de 2024.