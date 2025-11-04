Muros da sede do Flamengo recebem pinturas em comemoração aos 130 anos do clube

O Flamengo completa, no próximo dia 15 de novembro, 130 anos de história. Para celebrar a data, o clube carioca prepara uma série de ações. Uma delas passa pelo muro da Gávea, que recebe pinturas especiais, como a imagem de São Judas Tadeu, padroeiro do time.

A reportagem do Lance! foi até a sede do Flamengo e registrou as artes. A imagem em alusão ao padroeiro do time relembra uma frase do saudoso Apolinho, que morreu no dia 15 de maio de 2024. Na decisão do Campeonato Carioca de 2001, o radialista disse: "E acaba de chegar São Judas Tadeu". Pouco tempo depois, Petković marcou o gol de falta em cima do Vasco, que confirmou o título rubro-negro.

Pintura no muro da Gávea, sede do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Outra parte do muro da Gávea conta com a imagem de um homem vestindo a camisa rubro-negra, apotando para o escudo. O desenho é acompanhado da palavra "manto", que é como os torcedores chamam o uniforme.

Desenho do uniforme do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

As pinturas ainda não estão prontas. Outros trechos da fachada contam com artistas finalizando a pintura. No entanto, já é possível visualizar a imagem de um urubu, mascote do Flamengo. Haverá uma atividade no local no dia do aniversário do clube.

Trabalho de pintura em andamento no muro da Gávea (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Ações para celebrar os 130 anos do Flamengo

O Flamengo lançará, nesta terça-feira, as comemorações dos 130 anos da instituição. Assim, o clube promoverá diversas ações nos próximos dias.

Dia 04/11 – Lançamento das Comemorações dos 130 anos do Flamengo (Participação especial: Ruy Castro)

Dia 09/11 – Ativações no Maracanã

Dia 15/11 – Atividades para sócios na Gávea - Ação no Muro da Gávea - Lançamento webserie Ser Flamengo

Dia 17/11 - Sessão Solene do Conselho Deliberativo

Dia 20/11 – Lançamento Linha Diamantes Negros

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.