Uma provável escalação no Couto Pereira é formada por: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.



+ Arrascaeta não joga a toalha e garante foco do Flamengo no Brasileirão: ‘Tem que ser 19 finais’



Após classificação na Copa do Brasil, o Flamengo busca se recuperar no Brasileirão. Com 32 pontos e na quarta posição, a equipe inicia o segundo turno a 15 pontos do líder Botafogo.