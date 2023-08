O Flamengo inicia, neste domingo (20), a campanha no segundo turno do Brasileirão diante do Coritiba, no Couto Pereira. O clube está na quarta posição, a 15 pontos do líder Botafogo, mas ainda não jogou a toalha pela disputa do título.



Quem garante é o meia Arrascaeta. Destaque da vitória contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, o uruguaio concedeu entrevista à FlaTV na sexta-feira (18) e pregou foco nas "19 finais" pela frente.



