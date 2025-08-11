Libertadores: com De La Cruz em campo, Flamengo inicia preparação para às oitavas

O Flamengo iniciou, na manhã desta segunda-feira (11), a preparação para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em que enfrentará o Internacional. A novidade no campo do Ninho do Urubu foi Nico De La Cruz, que tem chances de ser relacionado para o jogo de quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O meio-campista uruguaio, que utilizou uma proteção no joelho esquerdo, treinou com os demais companheiros de elenco durante grande parte das atividades desta segunda. Nico vive a expectativa de retornar aos jogos. Ele não joga desde a derrota para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro. Além de se recuperar de dores no joelho, o uruguaio teve que lidar com uma exposição causada por um ex-funcionário do clube.

De La Cruz durante o treino do Flamengo desta segunda (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Filipe Luís sobre possível retorno de De La Cruz

Após a partida contra o Mirassol no domingo, Filipe Luís comentou a possibilidade do retorno de De La Cruz contra o Internacional.

- Tenho esperança, mas não sei se vai ser possível. Mas está perto - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo.

A presença do uruguaio na partida contra o Colorado deve ser definida na manhã de quarta-feira, horas antes do confronto no Maracanã.

Danilo realiza trabalho especializado

Quem também esteve no campo do Ninho do Urubu foi Danilo. Mas, diferentemente de De La Cruz, o zagueiro realizou trabalhos com preparadores físicos. O defensor, que não joga desde o clássico com o Fluminense no dia 20 de julho, evoluiu na recuperação da lesão na coxa direita.

Danilo durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Filipe Luís terá mais um treinamento antes do confronto contra o Internacional

O Flamengo encerra a preparação para o jogo contra o Internacional nesta terça-feira. O treino está marcado para as 15h30. Será nessa atividade, aliás, que Filipe Luís irá definir o substituto de Arrascaeta, suspenso no jogo de ida.

