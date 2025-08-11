Em seu perfil no X, o comentarista Vitor Sergio Rodrigues, da TNT Sports, argumentou que as eliminações de Flamengo e Palmeiras da Copa do Brasil "diminuíram um pouco a angústia da CBF em terminar o calendário do futebol brasileiro". O Rubro-Negro foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético-MG, nos pênaltis, enquanto o Alviverde caiu na mesma fase diante do Corinthians, após duas derrotas por 1 a 0 e 2 a 0.

Calendário preocupa comentarista

- Eliminações de Flamengo e Palmeiras no meio de semana diminuíram um pouco a angústia da CBF em terminar o calendário do futebol brasileiro. Agora, a CBF bate o tambor para Botafogo e Fluminense não chegarem à final dos dois torneios de mata-mata que disputam. Se isso acontecer, o calendário do futebol brasileiro não será cumprido em 2025. E nem estou considerando o que vai acontecer se um brasileiro ganhar a Libertadores e tiver que ir jogar o Intercontinental - o antigo Mundial… - inicia.

- E ainda tem o Atlético Mineiro, que tem dois jogos a menos e também está vivo em duas competições: Copa do Brasil e Sul-Americana. Se Botafogo, Flu ou Atlético, dois desses três, decidirem a Copa do Brasil e chegarem na final do seu torneio sul-americano, não vai ter data! - alerta.

- A CBF teria apenas duas soluções para este cenário: colocar esses clubes para jogar na Data-Fifa ou colocar esses clubes para jogar a cada dois dias. E ambas estão sendo estudadas pela CBF como forma de terminar o ano. Vamos ver se os clubes vão aceitar essas duas injustiças… - conclui VSR.

Copa do Brasil

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil serão definidos em sorteio, nesta terça-feira (12). O chaveamento também será definido, desenhando o caminho dos times classificados até a grande final, marcada para os dias 2 e 9 de novembro.

Nesta fase, todos os times podem se enfrentar, sem restrições. Os jogos de ida da próxima fase serão disputados em 27 de agosto, enquanto os da volta serão em 11 de setembro.

