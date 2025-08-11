Após drible desconcertante, jogador se rende a Arrascaeta, do Flamengo: ‘Melhor do Brasil’
Lance foi durante partida contra o Mirassol no Maracanã
Um lance individual de Arrascaeta durante a vitória do Flamengo por 2 a 1 diante do Mirassol chamou atenção dos rubro-negros. Ainda no primeiro tempo no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão, o camisa 10 da Gávea deu um chapéu em Neto Moura. Nesta segunda-feira (11), o jogador do Leão respondeu uma postagem do Rubro-Negro exaltando o uruguaio.
➡️ Flamengo terá logística especial para jogos contra o Internacional; confira
- Melhor do Brasil 👏🤩 - respondeu Neto Moura na publicação do Flamengo sobre Arrascaeta.
Como foi o lance de Arrascaeta em Flamengo x Mirassol
O drible de Arrascaeta em Neto Moura foi próximo ao setor central do campo. Após receber passe de Everrton Araújo, o uruguaio deu um leve toque em baixo da bola, encobrindo o adversário, que não teve o que fazer.
Ainda na mesma jogada, Arrascaeta, que tabelou com Gonzalo Plata, deu uma caneta em Jemmes.
Camisa 10 deu assistência para gol de Plata
Arrascaeta teve uma atuação brilhante contra o Mirassol. Além das grandes jogadas individuais, o meia também foi importante no trabalho coletivo. Foi dele o passe para o segundo gol do Flamengo, marcado por Gonzalo Plata. De trivela, Arrasca lançou o equatoriano, que mandou a bola para o fundo da rede.
Após o jogo, Plata brincou sobre a qualidade de Arrascaeta, seu companheiro de Flamengo.
- É o mago, todo mundo sabe que tem muita mágica. Tem muita mágica aqui - disse Plata apontando para a perna direita de Arrascaeta.
