O Flamengo apresentou à Conmebol a defesa no processo que a entidade abriu contra Gabigol. O atacante é alvo de uma investigação pelas acusações feitas após a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, no último dia 10, que decretou a eliminação rubro-negra nas oitavas da Libertadores. Junto à defesa, o clube enviou uma carta assinada pelo próprio Gabigol, na qual o camisa 10 se desculpa por dizer em entrevista que o o Fla havia sido vítima de " um roubo muito grande ". A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

Estamos acostumados à pressão, jogamos com 60 mil no Maracanã quase todo jogo. É muito fácil apontar os erros. Ruim falar quando perde do juiz, mas ele inverteu as faltas, expulsou o treinador.... A Conmebol é aqui do lado (em Luque, no Paraguai), são muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem. Falta no Wesley no terceiro gol, mas agora parece que está chorando. Foram muitos erros nossos, mas foi um roubo muito grande.

— Gabigol, após derrota para o Olimpia