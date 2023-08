O Flamengo confirmou a lesão de Guillermo Varela e divulgou o diagnóstico: 'lesão do ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito.' A reportagem do Lance! conversou com o Dr. Mário Pacheco Jr, ortopedista especializado em cirurgia de joelho, para entender a gravidade da contusão, tratamento e tempo de recuperação.