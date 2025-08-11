Flamengo terá logística especial para jogos contra o Internacional; confira
Times se enfrentam três vezes seguidas
O Flamengo terá uma sequência de três jogos contra o Internacional. Dois dos compromissos serão pelas oitavas de final da Libertadores, e um pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os dois últimos confrontos em Porto Alegre, o clube carioca preparou uma logística especial. O Lance! detalha para você como será.
Flamengo e Internacional entram em campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas. Posteriormente, a equipe rubro-negra embarca para Porto Alegre no sábado, um dia antes do confronto pelo Brasileirão.
Após a partida no Beira-Rio, a delegação carioca permanecerá em solo gaúcho. Para se preparar para o duelo de volta da Libertadores contra o Colorado, o time de Filipe Luís realizará treinamentos no centro de treinamento do Grêmio.
O retorno para o Rio de Janeiro acontecerá somente na quinta-feira, após a partida contra o Internacional no dia anterior, que definirá o classificado para as quartas de final da Libertadores.
Confira a agenda do Flamengo para os jogos contra o Internacional
|Data
|Atividade
|Local
Seg - 11/08
Treino
Rio de Janeiro
Ter - 12/08
Treino
Rio de Janeiro
Qua - 13/08
Jogo - Flamengo x Internacional
Rio de Janeiro
Qui - 14/08
Treino
Rio de Janeiro
Sex - 15/08
Treino
Rio de Janeiro
Sáb - 16/08
Treino
Rio de Janeiro
Sáb - 16/08
Viagem para Porto Alegre
RJ-RS
Dom - 17/08
Jogo - Internacional x Flamengo
Porto Alegre
Seg - 18/08
Treino
Porto Alegre
Ter - 19/08
Treino
Porto Alegre
Qua - 20/08
Jogo - Internacional x Flamengo
Porto Alegre
Qui - 21/08
Viagem para o Rio de Janeiro
RS-RJ
