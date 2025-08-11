menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo terá logística especial para jogos contra o Internacional; confira

Times se enfrentam três vezes seguidas

imagem cameraJosé Boto e Filipe Luís durante treino do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
13:23
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo terá uma sequência de três jogos contra o Internacional. Dois dos compromissos serão pelas oitavas de final da Libertadores, e um pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os dois últimos confrontos em Porto Alegre, o clube carioca preparou uma logística especial. O Lance! detalha para você como será.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Fase iluminada: Arrascaeta brilha como artilheiro e garçom do Flamengo

Flamengo e Internacional entram em campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas. Posteriormente, a equipe rubro-negra embarca para Porto Alegre no sábado, um dia antes do confronto pelo Brasileirão.

Após a partida no Beira-Rio, a delegação carioca permanecerá em solo gaúcho. Para se preparar para o duelo de volta da Libertadores contra o Colorado, o time de Filipe Luís realizará treinamentos no centro de treinamento do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O retorno para o Rio de Janeiro acontecerá somente na quinta-feira, após a partida contra o Internacional no dia anterior, que definirá o classificado para as quartas de final da Libertadores.

Confira a agenda do Flamengo para os jogos contra o Internacional

DataAtividadeLocal

Seg - 11/08

Treino

Rio de Janeiro

Ter - 12/08

Treino

Rio de Janeiro

Qua - 13/08

Jogo - Flamengo x Internacional

Rio de Janeiro

Qui - 14/08

Treino

Rio de Janeiro

Sex - 15/08

Treino

Rio de Janeiro

Sáb - 16/08

Treino

Rio de Janeiro

Sáb - 16/08

Viagem para Porto Alegre

RJ-RS

Dom - 17/08

Jogo - Internacional x Flamengo

Porto Alegre

Seg - 18/08

Treino

Porto Alegre

Ter - 19/08

Treino

Porto Alegre

Qua - 20/08

Jogo - Internacional x Flamengo

Porto Alegre

Qui - 21/08

Viagem para o Rio de Janeiro

RS-RJ

BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X INTERNACIONAL
Jogo entre Flamengo e Internacional pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias