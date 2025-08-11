Flamengo terá logística especial para jogos contra o Internacional; confira

O Flamengo terá uma sequência de três jogos contra o Internacional. Dois dos compromissos serão pelas oitavas de final da Libertadores, e um pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os dois últimos confrontos em Porto Alegre, o clube carioca preparou uma logística especial. O Lance! detalha para você como será.

Flamengo e Internacional entram em campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas. Posteriormente, a equipe rubro-negra embarca para Porto Alegre no sábado, um dia antes do confronto pelo Brasileirão.

Após a partida no Beira-Rio, a delegação carioca permanecerá em solo gaúcho. Para se preparar para o duelo de volta da Libertadores contra o Colorado, o time de Filipe Luís realizará treinamentos no centro de treinamento do Grêmio.

O retorno para o Rio de Janeiro acontecerá somente na quinta-feira, após a partida contra o Internacional no dia anterior, que definirá o classificado para as quartas de final da Libertadores.

Confira a agenda do Flamengo para os jogos contra o Internacional

Data Atividade Local Seg - 11/08 Treino Rio de Janeiro Ter - 12/08 Treino Rio de Janeiro Qua - 13/08 Jogo - Flamengo x Internacional Rio de Janeiro Qui - 14/08 Treino Rio de Janeiro Sex - 15/08 Treino Rio de Janeiro Sáb - 16/08 Treino Rio de Janeiro Sáb - 16/08 Viagem para Porto Alegre RJ-RS Dom - 17/08 Jogo - Internacional x Flamengo Porto Alegre Seg - 18/08 Treino Porto Alegre Ter - 19/08 Treino Porto Alegre Qua - 20/08 Jogo - Internacional x Flamengo Porto Alegre Qui - 21/08 Viagem para o Rio de Janeiro RS-RJ

Jogo entre Flamengo e Internacional pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

