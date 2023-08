O Flamengo chega para a partida com parte da moral recuperada após conquistar a classificação para a final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time busca uma recuperação para não se afastar ainda mais do líder Botafogo. A equipe abre o returno com 32 pontos, na quarta posição.



Já o Coritiba vive momento ruim na temporada. Disputando apenas o Brasileirão, a time perdeu nas últimas três rodadas (Botafogo, Red Bull Bragantino e Corinthians) e ocupa atualmente a 18ª posição na tabela, com apenas 14 pontos.