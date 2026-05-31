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A solução para os problemas do Flamengo diante do Coritiba teve nome e sobrenome: Samuel Lino. Atuando em nova função por conta dos desfalques rubro-negros, o atacante brilhou na vitória por 3 a 0 e saiu de campo ovacionado no Maracanã no sábado (30), em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

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O Rubro-Negro não contou com nove jogadores no jogo contra o Coxa Branca, todos servindo suas seleções em preparação para a Copa do Mundo: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); De Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia).

Apesar do número alto de ausências, a solução para a defesa era simples, já que o grupo tinha substitutos em cada posição. A grande dúvida antes da partida, contudo, era no meio-campo. Sem Arrascaeta, De la Cruz, Carrascal e Paquetá, o Flamengo não tinha nenhum armador de ofício para atuar mais avançado.

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Com mais espaço para jogar após a expulsão de Pedro Rocha, Lino brilhou ainda mais, sobretudo na segunda etapa. Com movimentação constante, ele apareceu também na esquerda para resolver a partida. Aos 15 minutos, cruzou rasteiro para Pedro só empurrar para o gol. Já aos 25', cortou para o meio e bateu da quina da área, contando com desvio no defensor para encobrir o goleiro e fazer o terceiro do Mais Querido. Minutos depois, o camisa 16 foi substituído e ovacionado pelos torcedores presentes no Maracanã.

Números de Samuel Lino pelo Flamengo contra o Coritiba (Arte: Lance!)

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Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Coritiba, Leonardo Jardim exaltou a atuação de Samuel Lino. O português "agradeceu" ao jogador pelos gols, que ajudaram a provar que a escolha de escalá-lo como meia-armador foi acertada.

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— Foi um jogo completamente dominado pelo Flamengo. No 11 contra 11, o Coritiba já tinha dificuldade, até na transição, algo que eles dominam. Neutralizamos o Josué, que faz os lançamentos da equipe. Fizemos o nosso jogo, jogo da passe, de movimentações. Samuel Lino foi quase um segundo atacante, ele tem essas características. Agradeço a ele pelos dois gols, foi uma mensagem positiva. Se não os fizesse, podiam falar que eu inventei (risos).

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Samuel Lino dá volta por cima e é destaque na temporada

O duelo com o Coritiba não foi a única boa atuação de Samuel Lino na temporada. O camisa 16 é um dos destaques do Flamengo no ano e lidera a equipe em assistências, com nove passes para gol em 32 partidas.

Ainda hoje, contudo, Lino não é unanimidade entre os torcedores rubro-negros. Contratado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões) — à época a maior compra da história do clube —, o atacante teve uma primeira temporada sem tanto brilho, disputando posição com Everton Cebolinha.

Em 2026, porém, o cenário é diferente. Com boas atuações e números consistentes, o ponta-esquerda assumiu a titularidade sob o comando de Leonardo Jardim e se firmou como peça importante no setor ofensivo.

Números de Samuel Lino pelo Flamengo em 2026 (Arte: Lance!)

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