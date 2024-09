Torcedores do Flamengo protestam em chegada ao Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)







Publicada em 27/09/2024 - 09:54 • Rio de Janeiro

A delegação do Flamengo foi recebida no Rio de Janeiro sob protesto de alguns torcedores. A equipe vive momento negativo e foi eliminada da Libertadores na quinta-feira (26), após empatar sem gols com o Peñarol - havia perdido a ida por 1 a 0 no Maracanã.

O desembarque foi feito na área isolada do terminal de cargas no Aeroporto do Galeão, longe do saguão; porém, um pequeno grupo de aficionados conseguiu furar bloqueios e fizeram cobranças verbais aos atletas e à diretoria. Um deles, inclusive, atirou pipocas em direção ao ônibus rubro-negro.

A presença da Polícia Militar também gerou problemas no local. Após torcedores soltarem bombas no local, a resposta veio através de munição de efeito moral, o que dispersou os presentes.

Ainda não se sabe se o trabalho do técnico Tite terá continuidade, já que a equipe tem pela frente as semifinais da Copa do Brasil, diante do Corinthians. Antes, no domingo (29), a resposta deve vir no campo, em duelo contra o Athletico-PR, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã.

Flamengo de David Luiz foi recebido com protestos no Rio de Janeiro (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)