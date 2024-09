Torcedores do Flamengo pedem a saída de Tite: ‘Tem nem que voltar para o Rio de Janeiro’

O técnico do Flamengo, Tite, observa a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores entre o Peñarol do Uruguai e o Flamengo do Brasil, no estádio Campeon del Siglo, em Montevidéu, em 26 de setembro de 2024. (Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 21:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo não conseguiu furar o bloqueio do Peñarol e acabou eliminado da Libertadores. Nas redes sociais, os torcedores do Rubro-Negro elegeram o técnico Tite como maior culpado pelo resultado. Confira as reações!

O time do flamengo é a cara do seu técnico. Apático..sem disposição..Fora Tite. — Hi... (@cesarebteixeira.bsky.social) 2024-09-27T00:11:09.925Z

O TITE CONTUNUAR SENSO TÉCNICO DO FLAMENGO DEPOIS DESSES DOIS JOGOS CONTRA O PEÑAROL É TIRAR MUITO O TORCEDOR DE OTARIO. 10 MESES DE UM TRABALHO MERDA. — Tatá 💞 (@eunatallia.bsky.social) 2024-09-27T00:11:08.593Z

E o Tite é aquilo, fala demais, enfeita demais, da muita explicação, mas não mostra resultados palpáveis — lil betoᶜʳᶠ (@obetinho.bsky.social) 2024-09-27T00:11:07.715Z

o tite nao trm nem q voltar pro rio de janeiro — thalia (@thazcrf.bsky.social) 2024-09-27T00:11:07.804Z

No primeiro tempo, o Flamengo chegou com perigo no início da partida com Plata recebendo cruzamento e cabeceando para defesa de Aguerre. O Peñarol respondeu com Léo Fernández cobrando uma falta com veneno para intervenção de Rossi. O Rubro-Negro controlou a partida, teve mais volume, mas não conseguiu traduzir a superioridade em gols.

No segundo tempo, o Flamengo não voltou bem, e as substituições de Tite também não funcionaram. A equipe apostou em muitos cruzamentos de forma desorganizada e deu espaços para o Peñarol contra-atacar, mas os uruguaios também não souberam aproveitar os erros do time visitante.