Trabalho de Tite no Flamengo desidrata às vésperas de decisão, e diretoria tem ‘batata quente’ nas mãos

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a eliminação na Libertadores, o Flamengo trata a Copa do Brasil como a principal chance por um grande título em 2024. No entanto, o trabalho de Tite desidrata às vésperas das decisões da semifinal contra o Corinthians.

Na temporada passada, a gestão empurrou com a barriga a presença de Jorge Sampaoli junto ao elenco após diversos problemas com o grupo. O desempenho que já não era bom, se tornou insustentável após a derrota na final da Copa do Brasil para o São Paulo.

Naquela ocasião, Tite chegou ao Flamengo para disputar as mesmas 12 rodadas que restam atualmente no Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga direta na edição da Libertadores de 2024. E o objetivo foi conquistado pelo comandante.

No entanto, o Rubro-Negro se vê sem uma perspectiva de melhora no trabalho, principalmente após uma eliminação decepcionante para o Peñarol, em que a equipe não marcou um gol. É lógico que as lesões de Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo ajudam a explicar o desastre, mas Tite não encontra uma solução mesmo após a janela de transferências com novos reforços.

Em um cenário com um trabalho cada vez mais escasso de ideias e criatividades às vésperas dos confrontos decisivos com o Corinthians e com a vaga direta para a próxima Libertadores ameaçada no Brasileirão, Tite não possui segurança no cargo. Assim como Jorge Sampaoli não possuía, embora o argentino também contasse com outros fatores que pesassem contra.

Admirador de Tite, Landim tem 'batata quente' nas mãos no fim da gestão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sem o apoio das arquibancadas, o comandante deve receber uma chuva de críticas, vaias e xingamentos dos torcedores no jogo contra o Athletico-PR, no domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro. É a chance de dar uma resposta e provar aos seus superiores que merece a chance de permanecer por mais um período em busca de um título relevante.

No entanto, a diretoria tem a chance de optar pela demissão do treinador com o objetivo de não repetir o erro de 2023 e insistir em um trabalho sem muitas perspectivas. Nesse caso, a solução mais rápida seria a caseira: Filipe Luís de forma interina.

Em caso de mudança, um novo treinador teria o período da Data Fifa de outubro para conhecer o elenco e pensar em uma estratégia visando o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No entanto, Tite é admirado por membros da diretoria, que possuem uma "batata quente" nas mãos para resolver em uma semana.

É muito difícil que Tite siga em 2025. O contrato do treinador se encerra em dezembro e não há clima para a permanência do comandante. Resta entender se um trabalho que já está fadado ao fim terá esse ciclo encerrado de forma precoce ou se os cartolas seguirão bancando e aguardando os resultados até a última instância.